Hizbullah: Direniş Cephesi işgalcilere karşı ortak hareket edecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan’da Hizbullah’ın parlamento kanadı Vefâ Direniş Fraksiyonu üyesi Ali Fayyad, el-Meyadin televizyonuna yaptığı açıklamalarda, Beyrut’un güney banliyösü (Dahiye) başta olmak üzere tüm direniş cephelerinin birbiriyle tam bir uyum içinde hareket ettiğini belirtti. Fayyad’a göre, bölgedeki tüm direniş aktörleri arasında üst düzey bir koordinasyon bulunuyor ve bu dayanışma, cephelerin birbirini tamamlamasını sağlıyor.

Fayyad, İran’ın doğrudan direnişin ve Dahiye’nin savunmasına müdahil olmasının, tüm cephelerdeki vahdeti (birliği) teyit ettiğini ifade etti. Bölgenin yeni bir gerçeklikle karşı karşıya olduğunu belirten Fayyad, ABD’nin dengeleri değiştirme kabiliyetindeki sınırlamaların artık açığa çıktığını ve Amerikalıların İran ile anlaşmaktan başka seçeneğinin kalmadığını aktardı.

Lübnan hükümetine eleştiri: ABD baskısı ve maliyetli seçenekler

Fayyad, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ın ABD’nin baskı ve komplolarıyla göreve geldiğini ve başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana ülkeye maliyetli siyasi seçenekler dayattığını ileri sürdü. Ayrıca Lübnan hükümetinin, İsrail ile yürütülen müzakereler ve yapılan anlaşmalar konusunda “ihanet eden” bir tutum sergilediğini ve ülkenin hassas dengelerini bozmaya çalıştığını kaydetti.

Fayyad’ın, “Herhangi bir girişim, kapsamlı bir ateşkesle başlamadığı ve işgalcilerin Lübnan’da serbest dolaşımını engellemediği sürece anlamsızdır” dediği aktarılıyor. Direnişin, güney bölgesinde belirleyici güç olduğunu ve hiçbir çözüm önerisinde direnişin yok sayılamayacağını vurguladığı kaydedildi.

“Şeyh Naim Kasım, Lübnan halkının en önemli temsilcisidir”

Fayyad, Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ın CNN’e verdiği röportajda “Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Lübnan halkının temsilcisi değildir” şeklindeki sözlerine sert bir yanıt verdi. Fayyad’a göre, Şeyh Naim Kasım Lübnan halkının en sevilen siyasi figürü ve en önemli temsilcisi konumunda bulunuyor.

Direnişin Lübnan devletinden kendisiyle uyum içinde olmasını beklemediğini, ancak devletin ülkenin tüm güçlü yanlarını kullanması gerektiğini belirten Fayyad, ulusal bir vizyon oluşturulması konusunda mutabakata varılması çağrısında bulundu. Aynı zamanda Meclis Başkanı Nebih Berri’ye direnişin temel ilkelerine bağlılık konusunda tam güven duyduklarını ve Lübnan Ordusu komutanlığının bugüne kadar akıllıca hareket ettiğini sözlerine ekledi.

Direnişin askeri kapasitesi ve genişleyen çatışma alanı

Ali Fayyad, direnişin kayda değer kabiliyetlere sahip olduğunu ve çatışma alanının genişlemesinin, İsrail düşmanına daha fazla hasar verme imkânı tanıdığını belirtti. Fayyad’a göre, direniş kesintisiz olarak düşmanla çatışıyor ve bu mücadeleyi sürdürme kapasitesine sahip.

Hizbullah’ın Türkiye’den heyetlerin ziyaretler gerçekleştirdiğini ve Suriye’nin Lübnan’daki direnişe karşı herhangi bir eylem niyeti olmadığına dair garantiler aldıklarını aktardı. Bölgedeki tüm direniş cepheleri arasında yüksek düzeyde bir koordinasyon bulunduğu ifade ediliyor.

İhab Hamade: “Özgürlük denklemi kurulana kadar durmak yok”

Hizbullah’ın bir diğer temsilcisi İhab Hamade de benzer bir vurgu yaparak, “Özgürlük denkleminden başka bir denklem olmadığını” söyledi. Hamade, “Lübnan coğrafyasının tamamı güvenli olmadığı sürece, işgal altındaki Filistin’in kuzeyinde ya da başka bir yerde siyonist varlığa güvenlik gelmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Hamade, direnişin karşı koyma ve mücadele pozisyonunda olduğunu ve özgürlük denklemi tesis edilene kadar asla durmayacaklarını belirtti. Son iki günde ortaya çıktığı üzere, direniş ekseninin, şehitlerin kanı ve direniş savaşçılarının mücadelesiyle bölgenin haritasının ancak tüm İslam ümmetini korumak için akıtılan mübarek kanın iradesiyle çizileceğini kanıtladığını ifade etti.

Hamade, konuşmasını şu ifadelerle tamamladığı aktarılıyor: “Aziz ve muhteşem Dahiye (banliyö) – ki coğrafyası genişlemiş, Tahran, San’a, Bağdat ve İslam ümmetinin asil halklarının başkentlerini kapsamıştır – Şehit Seyyid Hasan Nasrallah’ın Dahiye’si olarak kalacaktır. O, tüm İslam ümmetini korudu, birçoklarının yüzünden utancı silip attı ve hâlâ evlatlarının kanıyla, evleriyle, sokaklarıyla özgürlük ve şeref haritasını çizmektedir.”

Gözlemci değerlendirmeleri

Bölge analistleri, Fayyad’ın açıklamalarını, İran’ın doğrudan askeri angajmanının direniş cepheleri arasındaki bağı daha da güçlendirdiği ve ABD’nin bölgedeki etki kabiliyetinin sorgulanır hale geldiği şeklinde yorumluyor.

Gözlemciler, Hizbullah’ın Lübnan hükümetine yönelik eleştirilerinin, Beyrut’taki iç siyasi dengeleri daha da gerginleştirebileceğini belirtiyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ın direnişi “Lübnan halkının temsilcisi değil” şeklindeki sözlerine Hizbullah’tan gelen sert tepkinin, devlet ile direniş arasındaki gerilim hattını netleştirdiği ifade ediliyor.

Analistlere göre, Türkiye üzerinden Suriye’ye yönelik yapılan ziyaretler ve alınan garantiler, Hizbullah’ın bölgesel güvenlik ağını genişlettiğini ve olası tehditlere karşı önleyici diplomatik temaslar yürüttüğünü gösteriyor.