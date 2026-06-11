Tahran’dan bölge ülkelerine uyarı: ABD’nin topraklarınızı kullanmasına izin vermeyin

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin gece boyunca İran’a yönelik geniş çaplı saldırıları şiddetle kınandı. Açıklamada, bu saldırıların yol açabileceği çok tehlikeli sonuçların sorumluluğunun ABD yönetimine ait olacağı vurgulandı.

Açıklamaya göre, ABD’nin son saatlerdeki yasa dışı ve suç teşkil eden saldırıları, yalnızca BM Şartı’nın ve ulusların egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesine ilişkin temel uluslararası hukuk kurallarının ağır bir ihlali olarak değil, aynı zamanda 19 Nisan 1404 (8 Nisan 2025) tarihli ateşkesi de fiilen anlamsız hale getirdiği belirtiliyor.

Bölge ülkelerine uyarı: “Saldırganlarla birlikte hareket ediyorsunuz”

İran Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, ABD terörist ordusunun bazı bölge ülkelerinin topraklarını ve imkanlarını İran’a karşı saldırgan operasyonlar düzenlemek için kullanmaya devam etmesine de dikkat çekildi. Açıklamaya göre, bu durum söz konusu ülkeleri doğrudan saldırgan taraflarla birlikte hareket eden konumuna getirmiş durumda.

Tahran yönetiminin, tüm bölge ülkelerinin ABD terörist ordusunun topraklarını, imkanlarını ve kaynaklarını İran’a karşı saldırı suçu işlemek için kullanmasını engelleme konusundaki yasal ve ahlaki yükümlülüklerini güçlü bir şekilde hatırlattığı aktarılıyor. Aynı zamanda İran’ın, ABD’nin askeri saldırganlığına karşı meşru müdafaa hakkını kullanma çerçevesinde, kendisine yönelik saldırgan saldırıların kaynağını ve menşeini etkisiz hale getirme konusundaki kararlılığını vurguladığı kaydediliyor.

BM’ye ve uluslararası topluma çağrı

İran Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, BM üyesi tüm devletlerin, ABD ve Siyonist rejimin BM Şartı’nın temel ilke ve hedeflerini ağır ihlallerine karşı açıkça muhalefet etme konusunda ortak sorumluluğu olduğu hatırlatılıyor. Açıklamaya göre, ABD ve İsrail’in kanunsuzluk ve zorbalığı karşısında sessiz kalmanın ve hareketsiz kalmanın, dünyayı giderek daha fazla kaos ve güvensizliğe sürükleyeceği ifade ediliyor.

Tahran yönetiminin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ve tüm üyelerinin, bu konseyin uluslararası barış ve güvenlik konusundaki sorumluluğunu yerine getirme konusundaki yasal görevini hatırlattığı belirtiliyor. Ayrıca İran’ın, BM Genel Sekreteri’nin insanlığın vicdanı ve uluslararası kamuoyu önünde mevcut gerçekleri açıkça ifade etme konusundaki yasal ve ahlaki sorumluluğunu da vurguladığı aktarılıyor.

“Genel ve muğlak ifadeler sorumluluk değil”

Dışişleri Bakanlığı açıklamasının devamında, ABD ve Siyonist rejimin eylemlerinin saldırgan niteliği konusunda en ufak bir şüphenin bile bulunmadığı bir ortamda, genel ve muğlak ifadeler içeren raporlar yayınlamanın sorumlu bir davranış olarak kabul edilmeyeceği belirtiliyor. Açıklamaya göre, bu tür belirsiz yaklaşımlar yalnızca saldırgan tarafları kanunsuzluğa devam etmeye ve BM Şartı ile uluslararası hukukun temel ilke ve kurallarını daha fazla ihlal etmeye teşvik edecektir.

Gözlemci değerlendirmeleri

Uluslararası hukuk uzmanları, İran’ın bu açıklamasının özellikle iki önemli noktaya dikkat çektiğini belirtiyor. Bunlardan ilki, İran’ın ateşkesin ABD tarafından fiilen ihlal edildiği yönündeki değerlendirmesi. Gözlemciler, İran’ın bu argümanıyla uluslararası toplumun ateşkesin korunması konusunda ABD üzerinde baskı kurmasını hedeflediğini ifade ediyor.

İkinci kritik nokta ise, İran’ın bölge ülkelerine yönelik “topraklarını ABD’ye kullandırmayın” uyarısı. Analistler, bu ifadenin ileride İran’ın meşru müdafaa çerçevesinde bu ülkelerdeki ABD üslerini hedef alabileceğine dair bir ön uyarı olarak yorumlandığını belirtiyor. Daha önce Devrim Muhafızları Ordusu’nun Kuveyt ve Bahreyn’deki ABD üslerini hedef aldığı hatırlatılıyor.

Bazı gözlemciler, İran Dışişleri’nin BM Genel Sekreteri’ne yönelik eleştirisinin, uluslararası örgütlerin ABD-İsrail ekseninin saldırıları karşısında yeterince açık ve net bir tutum almamasından duyulan rahatsızlığı yansıttığı şeklinde değerlendiriliyor. Açıklamada geçen “genel ve muğlak ifadeler” vurgusunun, BM’nin daha önceki İran aleyhindeki kararları ile ABD’nin saldırganlığı karşısındaki sessizliği arasındaki çifte standardı işaret ettiği belirtiliyor.