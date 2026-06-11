ABD'den psikolojik harp teknikleri: Sahadaki yenilgiyi algı yönetimiyle kapatmaya çalışıyorlar

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Donald Trump’ın yeniden aynı senaryoyu devreye soktuğu gözlemleniyor: Teslimiyet talebi, yapay bir son tarih dayatması ve karşı tarafın boyun eğmemesi durumunda “yıkıcı şiddet” tehdidi. Bu yaklaşımın, daha önce İran uygarlığını yok etme tehdidinde bulunan aynı siyasetçinin elinden çıktığı belirtiliyor.

Analistler, Trump’ın son “sert saldırı” tehdidini, savaşı sonlandıran bir anlaşmanın geciktirilmesini cezalandırma aracı olarak sunduğunu, ancak bu üslubun aslında siyasi bir makinenin son nefesini verdiğinin işareti olduğunu kaydediyor. Yüzeysel bir bakışta bu tehditlerin “maksimum baskı” doktrinine geri dönüş gibi göründüğü, ancak stratejik zemine daha derin bir okumanın tamamen farklı bir gerçekliği ortaya çıkardığı ifade ediliyor.

Sahada başarısız olan ABD’nin psikolojik harbe sarılması

Gözlemcilerin belirttiğine göre, ABD son yasa dışı savaşında hiçbir askeri hedefe ulaşamadı. Bunun üzerine Washington’ın, hâlâ zayıf bir şansı olduğuna inandığı tek alana, yani algı yönetimine yöneldiği değerlendiriliyor. Trump’ın dramatik tehditlerini şimdi devreye sokmasının temel nedeninin, ABD’nin hikayeyi kontrol etme savaşını kaybetmekte olduğu ileri sürülüyor.

Trump’ın bir “resme”, yani imal edilmiş bir zaferin cilalı, kartpostallık bir imajına ihtiyaç duyduğu aktarılıyor. Dünyaya İran’ı yendiğini, son savaşta “üstün el” ile Tahran’ı teslim olmaya zorladığını göstermesi gerektiği belirtiliyor. Ayrıca Kasım ayındaki ara seçimler öncesinde Amerikalı seçmenleri etkileme ihtiyacı duyduğu, zira her anketin partisi için kıyamet senaryosu resmettiği hatırlatılıyor.

“Maksimum baskı”nın iflası ve artan oranlar kanunu

Eleştirmenler, Trump’ın şu anki tehditlerinin yenilik içermediğini, defalarca başarısız olmuş geri dönüştürülmüş bir algoritma olduğunu belirtiyor. Bu anlayışın mantığı, ezici güç tehdidiyle bir düşmanın direnme iradesini kırmak olarak tanımlanıyor. Ancak tarihin bu yaklaşıma sert bir yanıt verdiği kaydediliyor.

Son dayatılan savaşın son gecesinde Trump’ın meşhur retorik silahını – İran uygarlığını yok etme tehdidini – ateşkesi sağlamak için kullandığı hatırlatılıyor. Ateşkes kabul edilmiş olsa da, bunun İran’ın yıkım retoriği karşısında boyun eğdiği için değil, ABD başkanının köşeye sıkıştıktan sonra durma talebinde bulunduğu için olduğu ifade ediliyor. Bu ateşkesin taktiksel bir ara olduğu, stratejik bir teslimiyet olmadığı vurgulanıyor.

Trump’ın İran’ın pragmatizmini teslimiyet ve boyun eğişle karıştırdığı belirtiliyor. Soykırım tehditlerinin avantajlı anlaşmalar sağlayacağı inancına sarıldığı aktarılıyor. Ancak jeopolitikte, bir örüntünün yalnızca güç dinamikleri sabit kaldığında geçerli olduğu hatırlatılıyor. İran’ın fırtınayı atlattığı ve daha da güçlendiği gözlemleniyor.

Yaşananların, zorlama diplomasisinde azalan getiri yasası olduğu değerlendiriliyor. Her müteakip tehdidin, direnişin zaten test edilmiş olması nedeniyle daha az ağırlık taşıdığı belirtiliyor. İran’ın “maksimum baskı” kampanyasından sağ kurtulduğu gibi, bilimsel altyapısına yönelik “baş kesme” saldırılarına da dayandığı ifade ediliyor. Trump’ın elinde cephane kalmamış, dumanı tüten bir silahla baş başa olduğu yorumu yapılıyor.

Dünya Kupası son tarihi ve gösterinin tiranlığı

Dikkat çekici bir nokta olarak, Trump’ın sabırsızlığının stratejik bir aciliyetten (uranyum zenginleştirme veya füze menzili gibi) değil, önümüzdeki futbol gösterisinin yayın takviminden kaynaklandığı ileri sürülüyor. Anlaşmanın, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın perşembe günü başlamasından önce sonuçlandırılmasını istediği belirtiliyor. Nedeni ise, dünyanın kameraları önünde bir “zafer” kutlaması arzuladığı şeklinde yorumlanıyor.

Milyarlarca insanın maçları izleyeceği küresel bir izleyici kitlesine, İran üzerinde imal ettiği “zaferi” gösterme hevesi olduğu aktarılıyor. Bu durumun, uluslararası diplomasiyi bir reality televizyon finaline, onun tercih ettiği arenaya indirgediği eleştirisi yapılıyor. Basra Körfezi’nin güvenliği, nükleer eşik ve bölgesel istikrarın, bir televizyon reyting gösterisinin rehinesi haline geldiği belirtiliyor.

Gözlemciler, bunun işlemsel bir zihniyetin damgası olduğunu ifade ediyor. Anlaşmanın özünün – santrifüjler, yaptırımların hafifletilmesi, denetim rejimleri – Trump için fotoğraf fırsatından daha az önem taşıdığı değerlendiriliyor. İran’ın teslim olmadığı bu son tarih geçtiğinde, tehditlerinin tırmanacağı, ancak onu asıl öfkelendiren şeyin İran’ın gecikmesi değil, güvendiği takvimin bozulması olduğu ifade ediliyor.

İran’ın kararlılığı ve çifte standart

Analistler, Trump’ın bu tür tehditlerinin altında yatan temel yanılgının, gözdağı, gerilim tırmanışı ve kıyamet tehditlerinin düşmanları boyun eğmeye zorlayabileceği inancı olduğunu belirtiyor. Bu formülün, özellikle İran’a yönelik ABD’nin zorlama diplomasisini ve dış politikasını uzun süredir tanımladığı hatırlatılıyor. Ancak Tahran’ın bu hikayenin nasıl bittiğini bildiği ifade ediliyor – kendi teslimiyetiyle değil, her kapı yüzüne çarpıldıktan sonra Amerikan rejiminin çıkış kapısını çılgınca aramasıyla.

Daha önceki Ramazan Savaşı’nda İran’ın askeri gücü, toplumsal dayanışması ve tarihsel direnişi, ABD’nin gerçekçi olmayan beklentileriyle arasındaki büyük farkı gözler önüne sermişti. İranlı yetkililerin defalarca vurguladığı gibi, İran savaşın devamını istemiyor ancak dayatılan savaşı ve “zorlama diplomasisini” kabul etmeyeceğini ifade ediyor.

Batılı diplomatik kaynaklardan zaman zaman “İran’ı müzakere masasına zorlamak” gerektiği yönünde açıklamalar gelirken, aynı kaynakların ABD’nin askeri tehdit ve yaptırım dilini sorgulamaması, gözlemciler tarafından çifte standardın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.