Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a düzenlenen saldırılar nedeniyle azalan füze stoklarını genişletmek için bu hafta savunma sanayisinden liderlerle görüşmeye hazırlandığı öne sürülüyor. İsimleri açıklanmayan kaynaklar tarafından yapılan açıklamalara göre Trump, azalan stoklar nedeniyle danışmanlarına ve müttefiklerine öfkesini ifade etti.

Kaynaklar, Trump’ın savunma sanayisinden yedi şirketin lideriyle yapacağı toplantıda silah üretimini hızla artırmanın yollarını bulma konusunda baskı yapacağını iddia ediyor. Kaynaklardan biri, Trump’ın stokların azlığından duyduğu hayal kırıklığı nedeniyle toplantının “tatsız” geçmesini beklediklerini kaydetti. Öte yandan, bir Beyaz Saray yetkilisinden yapılan açıklamada ise Trump’ın takviminde şu an için savunma şirketlerinden liderlerle toplantı bulunmadığı belirtildi.

Analistler: “Askeri maceracılığın maliyeti”

Savunma analistleri, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının beklenenin aksine bir askeri yıpranmaya yol açtığını ifade ediyor. Gözlemciler, ABD’nin bölgedeki uzun soluklu çatışmalarda füze ve hassas mühimmat stoklarını hızla tükettiğini, bu nedenle savunma sanayisiyle yeni bir üretim hamlesi planlandığını belirtiyor.

Bazı analistlere göre, ABD’nin İran’a yönelik saldırıları, Washington’un askeri üstünlük iddiasını zayıflatıyor. Zira İran’ın daha önce Devrim Muhafızları Ordusu aracılığıyla bölgedeki ABD üslerine düzenlediği füze saldırıları, ABD’nin hava savunma sistemlerinin beklenen performansı gösteremediği şeklinde yorumlanıyor.

Çifte standart: Kendi silah stokunu artırmak, başkasınınkini hedef almak

Batılı diplomatik kaynaklardan zaman zaman “İran’ın füze programının bölgesel istikrarı tehdit ettiği” yönünde açıklamalar gelirken, ABD’nin kendi füze stoklarını genişletmeye çalışmasına aynı çevrelerden herhangi bir eleştiri gelmediği gözlemleniyor. Gözlemciler, bu durumun çifte standardın somut bir örneği olduğunu belirtiyor: Bir yandan İran’ın caydırıcılık kapasitesi “saldırganlık” olarak tanımlanırken, diğer yandan ABD’nin kendi askeri stoklarını artırma çabası “meşru savunma” olarak sunuluyor.

Uluslararası hukuk uzmanları, bir ülkenin kendi askeri kapasitesini artırmasının egemenlik hakkı olduğunu, ancak aynı hakkın İran için sorgulanmasının uluslararası ilişkilerdeki ikili standardı gösterdiğini hatırlatıyor.

Trump’ın öfkesi ve Beyaz Saray’ın yalanlaması

İsimleri açıklanmayan kaynakların Trump’ın “öfkesini ifade ettiği” yönündeki iddiaları, Beyaz Saray tarafından dolaylı bir şekilde yalanlandı. Beyaz Saray yetkilisinin kanala yaptığı açıklamada, Trump’ın takviminde şu an için savunma şirketlerinden liderlerle toplantı bulunmadığı belirtildi. Ancak gözlemciler, bu tür yalanlamaların daha önceki benzer durumlarda da görüldüğünü ve askeri ihtiyaçların gerektirdiği durumlarda bu tür toplantıların daha sonra gerçekleşebileceğini ifade ediyor.

İran’ın kazanımları: Caydırıcılık ve direnç

Tüm bu gelişmeler ışığında, İran’ın ABD’nin askeri müdahalelerine karşı caydırıcılığını koruyabildiği ve hatta artırabildiği ifade ediliyor. Savunma analistleri, İran’ın balistik füze programı ve insansız hava araçları alanındaki ilerlemelerinin, ABD’nin askeri üstünlük algısını sorgulatır hale geldiğini belirtiyor.

Daha önce Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamalarda, El-Ezrak Hava Üssü gibi stratejik noktalara düzenlenen balistik füze saldırılarının ABD’nin hava üstünlüğünü hedef aldığı ve İran’ın “vahdet-i meydan” (cephelerin birliği) stratejisi çerçevesinde bu tür operasyonları sürdürme kapasitesine sahip olduğu kaydediliyor.

Gözlemciler, ABD’nin füze stoklarını artırma ihtiyacı duymasının aslında İran karşısında istenen caydırıcılığı sağlayamadığının bir itirafı olduğu şeklinde değerlendiriyor.