İran'dan ABD’ye sert mesaj: Batı Asya’daki denklemler eski haline dönmeyecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Yargı Erkanı Başkanı Hüccetü’l-İslam vel-Müslimin Muhsini Ejei, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin gece boyunca ülkenin bazı noktalarına saldırı düzenlediğini belirtti. Ejei, İran silahlı kuvvetlerinin saldırganlara hızla yanıt verdiğini ifade etti.

“Hâlâ İran namusunu anlamadılar”

Ejei’nin paylaşımında, Amerikalı yöneticilerin ve özellikle “adi ve sefil başkanlarının” hâlâ İranlıların vatanseverlik ve namus duygusunu kavrayamadığı aktarılıyor. Yargı Erkanı Başkanına göre, Müslüman bir İranlı için vatan savunması yalnızca toprağı korumaktan ibaret değil; aynı zamanda şerefi, kimliği ve büyük bir medeniyet mirasını muhafaza etmek anlamına geliyor.

İran halkının son 100 gecedir devam eden gece ibadetlerinin (gece namazları), halkın ve silahlı kuvvetlerin her türlü düşman saldırısına karşı ezici ve yıkıcı bir yanıt verme konusundaki kararlılığının bir kanıtı olduğu ifade ediliyor.

Tarihsel direniş vurgusu

Ejei, devrimin üzerinden dört on yıldan ve yedi yıldan fazla süre geçtiğini hatırlatarak, bu yolun halkın iradesine dayanarak şekillendiğini ve ulusal birlik sayesinde devam ettiğini belirtti. Bu süreçte siyasi, ekonomik ve uluslararası iniş çıkışların yaşandığı ancak hareketin asla durmadığı kaydediliyor.

İran halkının dağlar gibi sağlam, kararlı ve bozulmaz bir şekilde ayakta durduğu ve İran’ı savunmak için yemin ettiği aktarılıyor. Ejei’ye göre, halkın Trump ve onun gibi facir kişilerin tehditlerinden çekinmediği ve din ile vatan yolunda fedakârlığı gerçek onur ile hidayet ışığı olarak gördüğü ifade ediliyor. Bu bağlamda Kur’an-ı Kerim’den “Bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette yollarımıza ileteceğiz” (Ankebut, 69) ayetinin hatırlatıldığı görülüyor.

Muharrem ayı ve Kerbela referansı

Ejei’nin paylaşımında, önlerinde Muharrem ayı – kanın kılıca üstün geldiği ay – bulunduğu belirtilerek, bu ayın zamanın Yezid’lerine karşı saf tutmak için bir fırsat olduğu vurgulanıyor. İranlıların tek ses halinde “İranlıların tamamı aşkın tavafındadır ve bu tavafın dairesi Hüseyin’dir (a.s)” dediği aktarılıyor.

Gözlemciler, bu Kerbela referansının İran siyasi retoriğinde özellikle dış tehditlerin arttığı dönemlerde sıklıkla başvurulan bir mazlumiyet ve direniş metaforu olduğunu hatırlatıyor. Muharrem ayında Hz. Hüseyin’in Yezid’e karşı duruşu, İran yönetimi tarafından ABD ve İsrail’e karşı direnişin sembolü olarak yorumlanıyor.

“Stratejik denklemler eskiye dönmeyecek”

Ejei’nin en dikkat çekici ifadeleri, ABD ve “hain başkanına” yönelik uyarısında yer alıyor. Yargı Erkanı Başkanına göre, ABD şunu bilmelidir ki Batı Asya bölgesindeki stratejik denklemler ve güvenlik düzenlemeleri artık eski haline dönmeyecektir. Ejei, “İran, Allah’ın izniyle ABD’nin Batı Asya bölgesindeki tabutuna son çiviyi çekecektir” ifadesini kullandı.

Bu sert söylem, son günlerde ABD’nin İran’ın güney bölgelerine düzenlediği saldırılar ve buna karşılık İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Kuveyt ile Bahreyn’deki ABD üslerine misilleme yapmasının ardından geldi.

Çifte standart bağlamında değerlendirme

Batılı diplomatik kaynaklardan zaman zaman ABD’nin bölgedeki askeri varlığının “istikrarı koruma” amacı taşıdığı yönünde açıklamalar gelirken, İranlı üst düzey bir yargı yetkilisinin bu tür söylemleri “provokasyon” olarak nitelendiriliyor. Gözlemciler, burada bir çifte standardın işlediğini belirtiyor: ABD’nin İran topraklarına düzenlediği fiili saldırılar “meşru müdafaa” çerçevesinde değerlendirilirken, İran’ın söylemsel caydırıcılık hamleleri “tansiyon yükseltme” olarak etiketleniyor.

Analistlere göre, Ejei’nin “son çivi” metaforu aslında İran’ın bölgedeki ABD askeri varlığının artık kabul edilemez olduğu yönündeki stratejik duruşun bir yansıması. Daha önce Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarının da benzer ifadeler kullandığı hatırlatılıyor. ABD’nin Irak’tan çekilmesi, Afganistan’daki hezimeti ve Suriye’deki etki kaybı, İranlı yetkililer tarafından “ABD’nin bölgeden kovulma sürecinin aşamaları” olarak yorumlanıyor.

İran’ın iç cephe ve toplumsal mutabakat vurgusu

Ejei’nin paylaşımında dikkat çeken bir diğer nokta, İran halkının tamamının vatan savunmasında birlik ve beraberlik içinde olduğu vurgusu. Yargı Erkanı Başkanı, “İran halkının hiçbir kesimi Trump’ın tehditlerinden çekinmiyor” ifadesini kullandı.

Gözlemciler, bu tür ulusal birlik söylemlerinin özellikle dış tehditlerin arttığı dönemlerde Tahran yönetimi tarafından iç cepheyi sağlamlaştırmak amacıyla kullanıldığını belirtiyor. Son haftalarda yaşanan ekonomik zorluklar ve iç siyasi tartışmalara rağmen, ABD saldırılarının İran’da farklı kesimleri ortak bir tavır etrafında birleştirici bir etki yarattığı ifade ediliyor.