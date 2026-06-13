İran-ABD müzakerelerinin detayları açıklandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:İran ile ABD arasında müzakere edilen 14 maddelik mutabakat zaptı taslağının ayrıntıları, İranlı müzakere ekibine yakın bir kaynak tarafından basınla paylaşıldı.

Taslak metnin, henüz İran’daki ilgili kurumlarda inceleme aşamasında olduğu ve nihai onayın tamamlanmadığı vurgulanıyor.

Ancak ortaya çıkan maddeler, Tahran yönetiminin masaya hangi şartlarla oturduğunu açıkça gözler önüne seriyor.

Madde 1: Lübnan’da Savaşın Durdurulması Garanti Altında

Taslağın ilk maddesine göre, savaşın tüm cephelerde derhal ve kalıcı olarak durdurulması öngörülüyor.

Bu kapsama Lübnan’ın da dahil edildiği ve İsrail’in saldırılarının tamamen sona ermesinin garanti altına alındığı belirtiliyor.

Gözlemciler tarafından bu madde, İran’ın bölgesel müttefiklerini koruma konusundaki kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Hürmüz Boğazı: İran’ın Kontrolü ve Ablukanın Kalkması

Taslağın 3, 4 ve 5. maddeleri, ABD’nin İran’a yönelik askeri baskısını sonlandırmasına ilişkin hükümler içeriyor.

Deniz ablukasının 30 gün içinde tamamen kaldırılması ve ABD’nin bölgeden güçlerini çekmesi taahhüt ediliyor.

En kritik madde ise Hürmüz Boğazı’nın 30 gün içinde “İran düzenlemeleriyle” açılması olarak kaydediliyor.

Bu ifade, boğazın yönetiminde İran’ın yetkisinin resmen tanındığı anlamına geliyor.

Ekonomik Şartlar: Petrol Ambargosu Kalkıyor, 300 Milyar Dolar Yeniden İnşa Planı

Taslağın 6. maddesi, petrol, petrokimya ürünleri ve türevlerine yönelik satış yaptırımlarının askıya alınmasını öngörüyor.

Ayrıca İran’ın mali kaynaklarına tam erişim hakkı tanınacağı belirtiliyor.

En dikkat çekici maddelerden biri ise, ABD ve müttefiklerinin İran’ın yeniden inşası için en az 300 milyar dolarlık plan sunması zorunluluğu.

İranlı kaynaklar tarafından bu maddenin, ABD’nin yıllardır süren yıkıcı yaptırımlarının bir tazminatı olarak görüldüğü ifade ediliyor.

Füze Programı ve Direniş Desteği Masadan Kalktı: İran’ın Büyük Zaferi

Taslağın en çarpıcı maddesi 14. madde olarak öne çıkıyor.

Bu maddeye göre, İran’ın balistik füze programı ve direniş gruplarına verdiği destek “kesin olarak” müzakere dışı tutuluyor.

ABD’nin yıllardır bu konuları müzakere masasına getirmek için gösterdiği tüm çabaların boşa çıktığı anlaşılıyor.

Analistler tarafından bu durum, İran’ın emperyalist dayatmalar karşısında en hassas kırmızı çizgilerini koruduğunun en somut kanıtı olarak değerlendiriliyor.

Bloke Fonlar ve Nükleer Müzakerelerin Takvimi

Taslağın 11. maddesine göre, İran’ın bloke edilmiş 24 milyar dolarlık varlığının serbest bırakılması öngörülüyor.

Bu miktarın yarısının nihai müzakereler başlamadan önce İran’ın kullanımına sunulması gerekiyor.

Nükleer konulardaki nihai müzakereler için 60 günlük bir süre tanındığı ve bu süreçte ABD’nin bölgeye ek güç göndermeyeceği ile yeni yaptırım uygulamayacağı taahhüt ediliyor.

Çifte Standart ve Emperyalist Dayatmanın İflası

Batılı diplomatlar tarafından bu anlaşmanın “bölgesel istikrar” için bir fırsat olduğu ileri sürülüyor.

Ancak buna karşın, anlaşmanın İsrail’in Lübnan ve Gazze’deki saldırılarını durdurma maddesiyle başlaması, asıl tehdidin kimden geldiğini gözler önüne seriyor.

Uluslararası hukuk uzmanları tarafından, İsrail’in nükleer silah stokuna hiçbir atıf yapılmazken İran’ın sivil nükleer programının denetim altına alınmaya çalışılması, çifte standardın açık bir örneği olarak kaydediliyor.