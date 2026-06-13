Siyonist Bakan: Gazze, Lübnan ve Suriye’den çekilmeyeceğiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katil İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, işgal altındaki bölgelerden çekilmeyeceklerini öne sürdü.

Katz’ın açıklamasına göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi, Lübnan’ın güneyi ve Suriye topraklarının bir bölümünü işgal etmeye devam edecek.

Bakan ayrıca, Batı Şeria’da hedef alınan mülteci kamplarının sayısının ihtiyaç halinde artırılabileceği tehdidinde bulundu.

İşgal Politikası ve Uluslararası Hukuk

Uluslararası hukuk uzmanları tarafından, bir devletin başka bir devletin topraklarını işgal etmesinin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin açık ihlali olduğu hatırlatılıyor.

İsrail’in Lübnan ve Suriye topraklarındaki varlığının, uluslararası toplum tarafından tanınmayan bir işgal olduğu belirtiliyor.

Katz’ın bu açıklamalarının, daha önce imzalanan ateşkes anlaşmalarını da hiçe sayan bir tutum olduğu kaydediliyor.

“Trump’tan İlkelerinin Arkasında Durmasını Bekliyoruz”

Katz tarafından, ABD Başkanı Trump’tan İran konusunda belirlenen “ilkelerin arkasında durmasının” beklendiği ifade ediliyor.

Bu ilkeler arasında, İran’ın nükleer programının ve balistik füze kapasitesinin sona erdirilmesi ile bölgedeki “vekil güçlerine” yönelik baskının artırılması yer alıyor.

Analistler tarafından, ABD’nin İran’la doğrudan müzakere masasında olduğu bir dönemde İsrail’in bu çağrısının, Washington ile Tel Aviv arasında derin bir stratejik uyuşmazlık olduğunu gösterdiği değerlendiriliyor.

Bağımsız Hareket Tehdidi: “İran’ı Durduracağız”

Katz’ın en dikkat çekici açıklaması, Başbakan Netanyahu ile birlikte İsrail ordusuna “İran’ın nükleer silah elde etmesini önlemek” için gelecekte bağımsız hareket etme hazırlığı yapma talimatı verdikleri oldu.

Bu ifade, İsrail’in ABD’nin onayını beklemeden İran’a yönelik tek taraflı askeri operasyon düzenleyebileceği anlamına geliyor.

Bölge gözlemcileri tarafından, bu tür bir bağımsız hareketin bölgede büyük bir savaşı tetikleyebileceği ve herkes için yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapılıyor.

Çifte Standart: İsrail’in Nükleer Silahları Görmezden Geliniyor

Trump yönetiminin İran’ın nükleer programını engellemek için İsrail’le işbirliği yaptığı ifade ediliyor.

Ancak uluslararası toplum tarafından bilindiği üzere, İsrail Ortadoğu’daki tek nükleer güç konumunda bulunuyor.

Analistler tarafından, Batı’nın İsrail’in nükleer silah stokunu sorgulamazken İran’ın sivil nükleer programını tehdit olarak görmesinin çifte standardın en açık örneği olduğu vurgulanıyor.

Emperyalist Dayatma ve Bölgesel İstikrarsızlık

Katz’ın açıklamaları, İsrail’in ABD’nin bölgedeki en büyük müttefiki olarak hareket ettiğini ve emperyalist çıkarlar doğrultusunda bölgeyi istikrarsızlaştırdığını gösteriyor.

Gözlemciler tarafından, İsrail’in işgal politikaları ve bağımsız hareket tehdidinin, Ortadoğu’da kalıcı bir barışın önündeki en büyük engellerden biri olduğu değerlendiriliyor.

ABD’nin bu politikaları desteklemeye devam etmesi durumunda, bölgedeki gerilimin daha da tırmanacağı ve yeni çatışmaların kaçınılmaz olacağı kaydediliyor.