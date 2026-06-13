Batı basını açıkladı, BAE yalanladı: İran'ın gasp edilen varlıkları ne zaman serbet kalacak?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre Reuters, dört kaynağa dayandırdığı haberinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a ait 10 milyar dolarlık mali kaynağın serbest bırakılmasına onay verdiğini ileri sürdü.

Haberde, söz konusu miktarın 3 milyar dolardan fazlasının şu ana kadar İran'ın kullanımına sunulduğu iddia edilirken, kalan bölümün hangi mekanizma üzerinden aktarılacağına ve ödeme takvimine ilişkin ayrıntıların paylaşılmadığı kaydedildi.

Reuters'ın gündeme getirdiği bu iddialar, daha önce bazı medya kuruluşlarında yer alan ve İran'a 3 milyar dolarlık fon transferi gerçekleştirildiği yönündeki haberleri yeniden gündeme taşıdı. Söz konusu haberlerde, Katar heyeti tarafından ABD mesajlarının Tahran'a iletildiği süreçle eş zamanlı olarak, Abu Dabi çıkışlı bir Birleşik Arap Emirlikleri uçağıyla 3 milyar dolarlık transfer gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.

Haberde ayrıca, hava sahasına yönelik bazı kısıtlamalara rağmen söz konusu Boeing 737 tipi uçağın Tahran saatiyle 13.00'te Mehrabad Havalimanı'na iniş yaptığı iddiasına yer verilmişti.

Ancak Mehr muhabiri daha önce yayımladığı haberinde, Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden İran'a 3 milyar dolarlık para transferi yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktarmış ve şimdiye kadar İran'a ait bloke edilmiş kaynakların serbest bırakıldığına ilişkin doğrulanmış herhangi bir bilginin bulunmadığını belirtmişti.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı da bazı uluslararası medya kuruluşlarında, aralarında Reuters'ın da bulunduğu haberlerde yer alan İran'a yönelik fon transferi ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması iddialarını kesin bir dille reddettiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yayımlanan açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı, güvenilir bilgi ve somut verilere dayanmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İran'a ait herhangi bir bloke edilmiş varlığın Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden serbest bırakılmadığı, transfer edilmediği veya başka bir şekilde taşınmadığı vurgulandı.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, medya kuruluşlarına çağrıda bulunarak haberlerin resmi kaynaklardan teyit edilmesi gerektiğini hatırlatırken, doğrulanmamış ve güvenilirliği kanıtlanmamış iddiaların yayımlanmasından kaçınılması gerektiğini kaydetti.