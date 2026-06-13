ABD basınında Netanyahu'nun anlaşmayı sabote edebileceği endişesi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonu muhabiri Barak Ravid, Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya İran ile varılacak anlaşmanın oldukça iyi olduğunu ilettiğini öne sürdü.

Haberde, Trump'ın Netanyahu'ya "savaşı sona erdirmenin zamanının geldiğini" vurguladığı iddia edilirken, Siyonist rejim başbakanının Washington'un İran anlaşmasına ilişkin son yaklaşımından önceden haberdar olmadığı ve bu nedenle gelişmeler karşısında şaşkınlık yaşadığı belirtildi.

Barak Ravid, Netanyahu'nun kendisini zor bir siyasi tablo içerisinde bulduğunu aktarırken, Amerikalı bir yetkilinin de Siyonist rejim başbakanının Trump ile yaptığı telefon görüşmelerinde fazla itirazda bulunmadığını söylediği kaydedildi.

Söz konusu yetkili, İran ile anlaşmaya varılmasının yakın olduğunun Tel Aviv yönetimi tarafından da görüldüğünü ve Netanyahu'nun bu süreci durdurabilecek konumda bulunmadığını ifade etti.

Daha önce Axios, Amerikalı kaynaklar ve üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, Washington'da Binyamin Netanyahu'nun İran ile olası bir anlaşma sağlansa dahi süreci bozabilecek adımlar atabileceğine ilişkin endişelerin bulunduğunu aktarmıştı.

Analistler, bu değerlendirmelerin, Washington ile Tel Aviv arasında zaman zaman yöntem farklılıkları yaşansa da özellikle İran'a yönelik baskı ve düşmanca politikalar konusunda iki taraf arasında stratejik uyum bulunduğu yönündeki görüşleri değiştirmediğini belirtiyor. Gözlemciler, ABD ile Siyonist rejimin İran dosyasında genel hedefler bakımından ortak hareket ettiğini, yaşanan görüş ayrılıklarının ise daha çok taktiksel düzeyde değerlendirildiğini ifade ediyor.

Uzmanlar, Tel Aviv yönetiminin daha önce de diplomatik girişimlere karşı sert tutum aldığına dikkat çekerken, buna karşın bölgesel gelişmelerin ve İran'ın sahadaki caydırıcılığının yeni dengelerin ortaya çıkmasına neden olduğu değerlendirmesinde bulunuyor.