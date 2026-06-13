Ofer Kampı İçin Alarm: Filistinli Tutsaklara Yönelik Baskı İddiaları Artıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Filistinli Tutsaklar Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ofer toplama kampında tutulan Filistinlilerin koşullarına ilişkin kaygı verici bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, son haftalarda disiplin uygulamalarının sertleştirildiği ve mahkûmların temel ihtiyaçlara erişiminde kısıtlamalar yaşandığı öne sürüldü.

Ofis, özellikle kronik rahatsızlığı bulunan tutukluların yeterli tıbbi bakım alamadığını ve kamp içindeki sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığını belirtti. İddialara göre bazı mahkûmlar uzun süreli hücre cezalarına maruz kalırken, hijyen koşulları da ciddi şekilde gerilemiş durumda.

Açıklamada, avukat görüşmeleri ve aile ziyaretlerine yönelik kısıtlamaların da artırıldığı ifade edildi. Bu durumun tutukluların psikolojik durumunu olumsuz etkilediği savunuldu. İnsan hakları örgütleri ise daha önce yayımladıkları raporlarda Ofer kampındaki aşırı kalabalık ve sağlık hizmetlerindeki eksikliklere dikkat çekmişti.

İsrail makamlarından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak İsrail Cezaevi Servisi geçmişte yaptığı değerlendirmelerde, cezaevlerinde güvenlik gerekçesiyle bazı uygulamaların sıkılaştırıldığını belirtmişti.

Ofer kampı, Batı Şeria’daki en büyük gözaltı merkezlerinden biri olarak biliniyor ve çoğunluğu idari tutuklular olmak üzere yüzlerce Filistinliyi barındırıyor. Son açıklamalar, bölgede süren gerilimin cezaevlerindeki koşullara da yansıdığı yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Filistinli yetkililer ve insan hakları savunucuları, uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunarak Ofer kampındaki koşulların bağımsız heyetler tarafından yerinde incelenmesini talep etti. Bölgedeki gelişmelerin, tutukluların hakları ve insani durumları açısından yakından izlenmesi bekleniyor.