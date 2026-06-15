İran-ABD müzakerelerine uluslararası tepkiler: Batı ve İsrail medyası tepkili

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tahran yönetiminin resmi açıklamasına göre, İran Ulusal Güvenlik Konseyi, “Şehit liderin rehberliğinde Amerikan-Siyonist düşmana karşı üstünlüğünü tamamladığı” ve mevcut liderin tedbirleri, halkın desteği ve İslam savaşçılarının gayretleriyle aylarca süren zorlu müzakerelerin ardından “İslamabad Müzakereleri” adı verilen süreci sonuçlandırdığı ifade edildi.

Mutabakat zaptının resmi imza töreninin 29 Haziran Cuma günü İsviçre’de gerçekleşeceği ve anlaşma metninin kamuoyuna açıklanacağı belirtiliyor.

Avustralya’dan anlaşmaya destek ancak çifte standartlı vurgu

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Dışişleri Bakanı Penny Wong ortak bir açıklamayla anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu. Açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik adımların enerji fiyatları ve küresel ekonomi üzerinde olumlu etki yapacağı kaydedilirken, bölgesel barış için tüm tarafların diyalog fırsatını kullanması gerektiği vurgulandı. Buna karşın, Avustralya’nın İran’ın nükleer programına ilişkin “uzun süredir devam eden endişelerin giderilmesi” çağrısında bulunduğu, ancak İran’ın yıllardır UAEA denetimlerine açık olduğu ve hiçbir sapma tespit edilmediği gerçeğine atıfta bulunmadığı gözlemleniyor. Bu yaklaşım, eleştirmenlerce “samimiyetsiz ve çifte standartlı” olarak değerlendiriliyor.

İsrail medyasında şok ve çelişkili tepkiler

Siyonist rejim medyası, anlaşmaya yönelik taban tabana zıt yorumlarla dikkat çekiyor. Yedioth Aharonot gazetesi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Beyrut’a düzenlenen saldırının müzakereleri çökertmesini beklediği, ancak bunun tam tersinin gerçekleşerek anlaşmanın imzalandığı aktarılıyor. Stratejik danışman Roni Rimon ise “İsrail bu barış anlaşmasının kurbanı olmamalı” diyerek örtülü bir eleştiride bulunduğu kaydedildi.

Kanal 14 ise anlaşmayı “İranlılar için çok önemli bir kazanım” olarak nitelendirirken, ateşkesin derhal yürürlüğe gireceği ve İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını durdurmak zorunda kalacağı vurgulanıyor. Maariv gazetesi ise Netanyahu’nun ABD Başkanı Trump’a, İsrail ordusunun Lübnan’dan çekilmeyeceğini ve kendilerini anlaşmanın Lübnan maddesiyle bağlı görmediklerini ilettiğini iddia ediyor. Aynı gazetede Netanyahu’ya yakın bir kaynağa atfen, anlaşmanın “Donald Trump dışında hiç kimse tarafından ciddiye alınmadığı” öne sürülüyor. Bu çelişkili beyanlar, Siyonist rejimin anlaşma karşısındaki çaresizliğinin bir yansıması olarak yorumlanıyor.

İran’ın sembolik zaferi: Trump’ın doğum günü manevrası

New York Times gazetesinin İranlı yetkililere dayandırdığı bir habere göre, Tahran yönetimi, anlaşmanın tamamlanma zamanlamasını özenle seçti. Trump’ın doğum gününün gece yarısını geçmesinin beklendiği ve anlaşmanın ABD’de hâlâ 14 Haziran’ken İran’da 15 Haziran’ın ilk saatlerinde duyurulduğu belirtiliyor. İranlı yetkililerin “Trump’a doğum günü hediyesi vermek istemedikleri” aktarılırken, bu durum Tahran’ın müzakere masasındaki özgüvenini ve psikolojik üstünlüğünü gösterdiği şeklinde değerlendiriliyor.

Uluslararası tepkiler: Destek ve şartlar yan yana

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, anlaşmayı ve Hürmüz’ün yeniden açılmasını “bölgede barışa doğru belirleyici bir adım” olarak nitelendirdi. Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise Pakistan başta olmak üzere tüm arabuluculara teşekkür ederek anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, anlaşmayı “diplomatik bir sıçrama” olarak değerlendirirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da anlaşmayı desteklediğini ve Hürmüz’ün acilen ve koşulsuz olarak açılması gerektiğini vurguladı. Ancak İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya liderlerinin ortak açıklamasında, “İran’ın nükleer konuda atacağı net adımlar karşılığında yaptırımları kaldırmaya hazır oldukları” ifade edildi. Bu şartlı yaklaşımın, daha önce İsrail’in nükleer programı için hiçbir zaman gündeme getirilmediği hatırlatılıyor. Zira İsrail’in NPT’yi imzalamadığı ve yüzlerce nükleer başlığa sahip olduğu halde Batılı ülkelerin benzer bir dil kullanmadığı eleştirmenlerce dile getiriliyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm tarafları resmi imza öncesinde süreci bozabilecek provokasyon, retorik ve eylemlerden kaçınmaya çağırdığı kaydedildi. Japonya Başbakanı ve Avustralya liderleri de anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirten açıklamalar yaptı.

Associated Press’ten itiraf: İran yeni bir baskı aracı kazandı

Amerikan haber ajansı Associated Press, anlaşmayı değerlendiren bir analizde, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda gemilerin geçişini etkileyebilme kabiliyeti sayesinde yeni bir baskı aracı elde ettiğini itiraf ettiği belirtiliyor. Ajans, İran’ın savaş boyunca füze kapasitesini koruduğunu, Hizbullah başta olmak üzere bölgesel müttefiklerine desteğini sürdürdüğünü ve yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarını elinde tuttuğunu aktarıyor. Bu durum, ABD ve İsrail’in savaşın başında ilan ettiği hedeflerin hiçbirine ulaşılamadığını gösterdiği şeklinde yorumlanıyor.

İsrail medyasında hayal kırıklığı: “Trump bizi feda etti”

Siyonist rejimin I24 News kanalı, kabine üyelerinin Trump’ın Lübnan ve İran savaş alanlarını birbirinden ayıramadığı görüşünde olduğunu aktarıyor. Kanal 14 ise Trump’ın politikalarını “Tel Aviv’in çıkarlarına darbe” olarak nitelendirirken, “Trump’ın bize yaptığı o kadar ağır ve acı verici ki, boyutlarını tarif etmek zor” ifadelerine yer verildiği kaydediliyor. Diğer İbrani platformları ise anlaşmanın Lübnan’dan çekilmeyi içerdiği yorumunda bulunuyor. Bu tepkiler, İsrail’in anlaşmayı kendi hedeflerine doğrudan bir yenilgi olarak gördüğünü ortaya koyduğu şeklinde değerlendiriliyor.