İran-ABD müzakereleri sonuçlandı, Siyonist rejim karıştı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kudüs televizyon ağının aktardığına göre, İran ile ABD arasındaki ateşkes anlaşmasının imzalanması, Siyonist rejim medyasında son derece çelişkili ve çarpıcı tepkilere yol açtığı ifade ediliyor.

Yedioth Aharonoth gazetesinin haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Beyrut’a düzenlenen saldırının müzakerelerin çökmesine yol açmasını bekliyordu. Ancak gazetenin belirttiği üzere, “olanlar tamamen tersiydi ve anlaşma imzalandı.” Bu durum, Netanyahu yönetiminin savaşı tırmandırma stratejisinin başarısızlığa uğradığı şeklinde yorumlanıyor.

Siyonist rejim kabinesinin stratejik danışmanı Roni Rimon’un ise örtülü bir eleştiriyle, “İsrail bu barış anlaşmasının kurbanı olmamalı” dediği aktarılıyor. Bu ifadenin, anlaşmanın İsrail’in çıkarlarına aykırı olduğu yönündeki memnuniyetsizliği yansıttığı belirtiliyor.

Kanal 14 ise çok daha doğrudan bir itirafta bulunarak anlaşmayı “İranlılar için çok önemli bir kazanım” olarak nitelendirdiği kaydediliyor. Kanala göre, ateşkes anlaşmada “derhal” uygulanacak, yani İsrail Lübnan’a yönelik saldırılarını anlaşma gereği derhal durdurmak zorunda kalacağı vurgulanıyor. Bu yorum, İran’ın müzakere masasında elde ettiği başarının Siyonist medya tarafından bile teslim edildiği şeklinde değerlendiriliyor.

Maariv gazetesi ise daha iddialı bir iddiada bulunarak, Netanyahu’nun ABD Başkanı Trump’a, “Siyonist rejim ordusunun Lübnan’dan çekilmeyeceğini ve kendisini İran ile ABD arasındaki anlaşmanın Lübnan maddesiyle bağlı görmediğini” söylediğini öne sürüyor. Yedioth Aharonoth da benzer şekilde, Netanyahu’nun Trump’a İsrail ordusunun Lübnan’daki mevcut mevzilerinde kalacağını bildirdiğini aktarıyor. Bu açıklamalar, İsrail’in anlaşmayı fiilen sabote etme niyetinde olduğunun bir işareti olarak yorumlanıyor.

Maariv’in Netanyahu’ya yakın isimlerden Netan Eşel’e dayandırdığı başka bir haberde ise anlaşma için “hiçbir değeri yok, Donald Trump dışında kimse ona değer vermiyor” ifadelerine yer verildiği belirtiliyor. Bu çarpıcı itiraf, Siyonist rejimin kendi müttefiki ABD’nin başarısını dahi tanımak istemediğini ve anlaşmayı marjinalleştirme çabası içinde olduğunu gösterdiği aktarılıyor.

Tüm bu tepkiler, Pakistan Başbakanı’nın daha önce duyurduğu anlaşmanın tüm cephelerde (Lübnan dahil) askeri operasyonları sona erdireceği yönündeki açıklamayla doğrudan çelişiyor. Gözlemciler, İsrail’in geçmişte binlerce kez ateşkes ihlali yaptığını hatırlatarak, Netanyahu yönetiminin bu yeni anlaşmayı da tanımama ve Lübnan’daki işgaline devam etme riskinin yüksek olduğu uyarısında bulunuyor.

Öte yandan, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi’nin daha önce yaptığı “İran Silahlı Kuvvetleri düşmanın planlarına karşı her zaman hazırdır” açıklaması hatırlatılıyor. Bu mesajın, İsrail’in olası bir anlaşma ihlaline karşı Tahran’ın caydırıcılığını koruyacağı ve gerekirse yeniden müdahale edebileceği anlamına geldiği şeklinde yorumlanıyor.