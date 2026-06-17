İran'a karşı 107 günlük savaşın ardından enerji piyasaları hareketli: Normalleşme yıllar sürecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın, küresel enerji piyasalarında eşi benzeri görülmemiş bir dalgalanmaya yol açtığı ifade ediliyor. Brent petrolün varil fiyatının, savaş öncesinde 69-72 dolar bandında seyrettiği, çatışmaların başlamasıyla birlikte hızla yükselişe geçtiği ve 29 Nisan’da tarihinin en yüksek seviyesi olan 126,2 dolara ulaştığı kaydediliyor.

Bu olağanüstü sıçramanın temel nedeninin, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı tamamen kapatması olduğu belirtiliyor. Dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği bu su yolunun kapanmasıyla günlük yaklaşık 15 milyon varillik arzın piyasadan çekildiği hesaplanıyor. Uzmanlar, bunun modern enerji tarihindeki en büyük arz kesintisi olarak değerlendirildiğini ifade ediyor.

Barış umuduyla 40 dolarlık düşüş

Ateşkesin sağlanması ve 15 Haziran’da İran ile ABD arasında ön anlaşmaya varıldığı haberinin piyasalara yansımasıyla birlikte petrol fiyatlarında sert bir düşüş yaşandığı aktarılıyor. Brent petrolün 80-83 dolar seviyesine kadar gerilediği ve böylece zirveden itibaren yaklaşık 40 dolarlık bir kaybın oluştuğu kaydediliyor.

Ancak Capital Economics kurumundan Hammad Hussain’in değerlendirmesine göre, vadeli işlem piyasaları anlaşma haberine hızlı tepki verse de fiziki petrol akışının normale dönmesinin zaman alacağı belirtiliyor.

Uzmanlardan “yapısal hasar” uyarısı

Enerji analistleri, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasının ardından bile petrol piyasasının karşı karşıya olduğu yapısal zorluklara dikkat çekiyor.

MST Financial’ın kıdemli enerji analisti Saul Kavonic’in, en iyi senaryoda bile deniz taşımacılığının tamamen normale dönmesinin üç ila altı ay süreceğini belirttiği ifade ediliyor. Üreticilerin üretimi “elektrik anahtarı gibi” durdurup başlatamayacağı, hasar gören rezervlerin ve altyapının yeniden canlandırılmasının aylar gerektirdiği vurgulanıyor.

Rystad Energy’nin kıdemli petrol analisti Paula Rodriguez-Masiu’nun ise iyimser senaryoda bile Hürmüz’ün 30 gün içinde açılması halinde önemli petrol sevkiyatlarının Haziran’dan önce toparlanamayacağını ifade ettiği kaydediliyor. Sigorta piyasalarının yeniden fiyatlandırılması gerektiği, gemi operatörlerinin onaylanmış ve istikrarlı erişime ihtiyaç duyduğu, ticari güvenin ise bir gecede inşa edilemeyeceği aktarılıyor.

Tankerlerin yeniden konumlandırılması ve altyapı hasarı

Capital Economics’ten Hammad Hussain’in, savaş sırasında Hürmüz üzerinden petrol taşıyan tankerlerin Kızıldeniz ve Amerika gibi alternatif rotalara yönlendirildiğini, Basra Körfezi’ne dönüp yeniden yükleme yapabilmeleri için zamana ihtiyaç duyulduğunu açıkladığı belirtiliyor.

Rystad Energy’nin raporuna göre, Basra Körfezi genelindeki petrol ve gaz tesislerinde savaşın yol açtığı hasarın onarım maliyetinin 25 milyar doları aşabileceği ifade ediliyor. Rystad Supply Chain Research başkanı Oddon Martinsen’in, bazı tesislerin aylar içinde yeniden inşa edilebileceğini, ancak bazılarının yıllarca hizmet dışı kalabileceği uyarısında bulunduğu aktarılıyor.

Önümüzdeki aylar için görünüm

Capital Economics analistlerinin, Brent petrolün yıl sonuna kadar 80-85 dolar seviyesine gerilemesini beklediği, ancak çoğu uzmanın savaş öncesi seviye olan 69-72 dolara kısa vadede dönüşün “oldukça zayıf” olduğu değerlendirmesinde bulunduğu kaydediliyor.

SPI Asset Management CEO’su Stephen Innes’in analizinde, piyasaların şu anda “kalıcı barış”tan ziyade “gerilimin durması” üzerinden fiyatlandırma yaptığı ve petrol piyasasındaki altta yatan baskıların sürdüğü belirtiliyor.

Savaşın perde arkası

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının 28 Şubat 2026’da başladığı hatırlatılıyor. 108 gün süren çatışmaların ardından, İran silahlı kuvvetlerinin düşman savaş uçaklarını düşürmesi ve güney sularında ABD savaş gemilerini hedef alması gibi kararlı yanıtlarının saldırganları askeri açıdan çıkmaza sürüklediği ifade ediliyor.

Pakistan’ın arabuluculuğunda 9 Nisan’da geçici ateşkes ilan edildiği ve İran-ABD doğrudan görüşmelerinin İslamabad’da başladığı belirtiliyor. 15 Haziran sabahı Pakistan’ın ana arabulucu olarak İran ile ABD arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurduğu ve resmi imza töreninin 19 Haziran’da Cenevre’de yapılacağı aktarılıyor. Anlaşma kapsamında Lübnan da dahil tüm cephelerde savaş ve askeri operasyonların sona erdiği, İran’a yönelik deniz ablukasının tamamen kaldırıldığı kaydediliyor.

Askeri analistlerin, ABD’yi müzakere masasına getiren şeyin İran silahlı kuvvetlerinin kararlı ve sürpriz yanıtları karşısındaki yetersizlik olduğu ve bunun hiçbir saldırganlığın pişmanlık verici bir yanıtsız kalmayacağını kanıtladığı değerlendirmesinde bulunduğu ifade ediliyor.