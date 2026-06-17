Siyonist gazeteci Caspian, Netanyahu'nun müzakerelerdeki teslimiyetini yazdı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Al-Monitor’da yer alan Ben Caspian imzalı analize göre, ABD-İran anlaşması, Netanyahu’nun destekçileri arasında Trump’a yönelik sert eleştirilere yol açtı. Netanyahu yanlısı isimlerin sosyal medyada Trump ve danışmanlarını hedef aldığı, anlaşmayı “ihanet” olarak nitelendirdiği aktarılıyor.

Aşırı sağcı Kanal 14 sunucusu Yinon Magal’ın, Trump’ın “kaybeden” olduğunu yazdığı ve özel elçiler Steve Witkoff ile Jared Kushner’i “rüşvetle satın alınmış” olmakla suçladığı belirtiliyor. Magal’ın, Başkan Yardımcısı J.D. Vance için de hakaret içeren bir ifade kullandığı kaydediliyor.

Netanyahu’nun sessizliği ve “işin bittiği” itirafı

Netanyahu’nun anlaşmaya ilişkin kamuoyuna yönelik herhangi bir açıklama yapmadığı, ancak yakın çevresinden alınan bilgilere göre Trump’la yaptığı telefon görüşmesinde anlaşmayı tartışmaktan kaçındığı ifade ediliyor. Netanyahu’ya yakın bir kaynağın, “Netanyahu işin bittiğini biliyordu. Trump aradığında onunla tartışmadı. Artık fikrini değiştirmek için bir neden görmüyordu” dediği aktarılıyor.

Aynı kaynağın, Trump’ın her zaman kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini ve Netanyahu’nun, Trump’ı İran’a yapılacak bir saldırının Venezuela’daki başarısız rejim değişikliği girişimine benzeyeceği konusunda ikna etmeye çalıştığını, ancak bu çabanın sonuçsuz kaldığını belirttiği kaydediliyor.

İsrail’in Beyrut hamlesi: Anlaşmayı sabote etme girişimi mi?

Pazar günü Hizbullah’ın güney Beyrut’taki mevzilerine yönelik İsrail saldırısının, anlaşma sürecini sabote etme amacı taşıyıp taşımadığı tartışılıyor. Netanyahu’ya yakın kaynakların, saldırının Hizbullah’ın Cuma ve Cumartesi günleri kuzeydeki yerleşimlere yönelik insansız hava aracı saldırılarına bir yanıt olduğunu ve anlaşmayı bozmak için tasarlanmadığını savunduğu ifade ediliyor.

Ancak Netanyahu’nun, Trump’ın anlaşmaya verdiği desteğe rağmen iki kez Dahiye’yi hedef almayı seçtiği ve bunun iç siyasi tabanına yönelik bir mesaj olduğu değerlendiriliyor. Kaynakların, Netanyahu’nun “Trump’ı mı yoksa siyasi tabanını mı kaybetmekten daha çok korktuğu” ikilemiyle karşı karşıya kaldığını ve bu durumda tabanını tercih ettiğini belirttiği aktarılıyor.

Trump’tan Netanyahu’ya: “Çok zor bir adam”

Trump’ın New York Times’a verdiği demeçte Netanyahu için “çok zor bir adam” ifadesini kullandığı ve İsrail’in kendisine müteşekkir olması gerektiğini söylediği aktarılıyor. Trump’ın, “İran nükleer silaha ulaşsaydı İsrail iki saat bile dayanamazdı” şeklindeki sözleri hatırlatılıyor.

Bu ifadelerin, Trump’ın Netanyahu’ya yönelik son dönemdeki eleştirilerinin bir devamı olarak görüldüğü ve iki lider arasındaki gerginliğin derinleştiğine işaret ettiği belirtiliyor.

İsrailli güvenlik yetkililerinden endişe dolu değerlendirmeler

Al-Monitor’a konuşan üst düzey bir İsrail güvenlik yetkilisinin, anlaşmanın İran’ı bölgesel bir güç haline getireceğinden duyduğu endişeyi dile getirdiği ifade ediliyor. Yetkilinin, “Özgürlüğümüz Lübnan’da kısıtlanacak mı? Trump bizi güney Lübnan’dan çekilmeye zorlayacak mı?” sorularını yönelttiği, İran’ın serbestçe petrol satabileceği, Hürmüz Boğazı’nı kontrol edebileceği ve komşularını tehdit edebileceği bir senaryonun endişe yarattığı aktarılıyor.

Aynı yetkilinin, İran’ın savaştan ders çıkaracağını ve yaptırımların kaldırılmasının ardından modern bir hava kuvveti kuracağını, bir sonraki çatışmada İsrail’in hava üstünlüğünün artık “kesin olmayacağını” belirttiği kaydediliyor. Yetkilinin, “Trump İsrail güvenliğinin kurtarıcısı olacaktı, şimdi bizi terk eden adam oldu” ifadesi aktarılıyor.

Netanyahu’nun siyasi ikilemi: Trump’a karşı mı, iç cepheye mi?

Netanyahu’nun, Ekim ayında yapılması planlanan seçimler öncesinde zor bir siyasi denklemle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Yakın çevresinden alınan bilgilere göre, Netanyahu’nun Trump’ı doğrudan karşısına almaktan kaçındığı ancak arka planda “Trump’ın İsrail’i yalnız bıraktığı ve görevi yarım bıraktığı” anlatısını yaymaya çalışacağı ifade ediliyor.

Koalisyondaki üst düzey bir kaynağın, Netanyahu’nun Trump’a karşı Clinton, Obama ve Biden’a yaptığı gibi doğrudan bir muhalefet sergilemeyeceğini, bunun yerine eleştirileri yandaşlarına ve medyaya havale edeceğini söylediği aktarılıyor. Kaynağın, “Netanyahu dolaylı, hesaplı eleştirilerle yetinecek. Trump’ın öngörülemez olduğunu ve meydan okunmaktan hoşlanmadığını biliyor” değerlendirmesinde bulunduğu kaydediliyor.

Ortak operasyonlardan “maratondan kaçışa”

Sadece birkaç ay önce Washington ve Tel Aviv’in İran’a karşı ortak askerî operasyonlar yürüttüğü hatırlatılıyor. Üst düzey bir güvenlik yetkilisinin, “Sanki bunların hiçbiri olmamış gibi. Amerikalılar 100 metrelik bir yarışa girdiklerini düşündüler, ancak işin bir maraton olduğunu anladıklarında geri dönüp sahayı terk ettiler” şeklindeki sözleri aktarılıyor.

Yetkilinin, bu durumun sorumluluğunun askerî komutanlardan ziyade siyasi liderlere ait olduğu yönündeki değerlendirmesi hatırlatılıyor. “Asıl soru, başından itibaren bu maceranın nasıl sona ereceğini anlamamız ve böyle büyük bir operasyona sonrası için net bir plan olmadan başlamaktan kaçınmamız gerekmez miydi?” sorusu dile getiriliyor.