Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Federal Sicil’de yayımlanan resmî genelgeye göre, Başkan Donald Trump’ın Savunma Üretim Yasası’nı devreye sokarak mühimmat üretimini hızlandırma kararı aldığı bildiriliyor. Trump’ın Savunma Bakanı Pete Hegseth’e hitaben kaleme aldığı genelgede, “ulusal savunmayı veya hazırlık programlarını doğrudan tehdit edebilecek koşulların” mevcut olduğunu belirttiği aktarılıyor.

Trump’ın, üretim kısıtlamaları ve tedarik zinciri sorunlarının ABD’nin ulusal savunma için gerekli mühimmat, füze ve teçhizatı üretme kapasitesini olumsuz etkileyebileceğini vurguladığı kaydediliyor. 1950’li yıllardan kalma bu yasanın, başkana özel şirketlere federal hükümetin siparişlerine öncelik verme talimatı da dahil olmak üzere geniş yetkiler tanıdığı hatırlatılıyor. Yasanın genellikle doğal afetler, terör saldırıları veya salgın hastalıklar gibi acil durumlarda kullanıldığı, ancak Trump’ın bu yetkiyi İran’a yönelik savaşın ardından mühimmat krizini aşmak için devreye soktuğu ifade ediliyor.

Stoklar tükendi, Beyaz Saray’ın çelişkili söylemi

Üst düzey yönetim yetkililerinin aylardır azalan askerî stoklar konusunda endişelerini dile getirdiği belirtiliyor. Trump’ın, Mart ayında İran ile başlayan savaşın ilk günlerinde mühimmat üretimini hızlandırmak için bu yasayı kullanma fikrini gündeme getirdiği hatırlatılıyor.

Ancak Beyaz Saray’ın kamuoyuna yaptığı açıklamalarda “yeterli mühimmat bulunduğu” yönündeki savunmasının, Trump’ın şimdi bu yasayı devreye sokma zorunluluğuyla çeliştiği ifade ediliyor. Analistler, bu çelişkinin savaşın ABD için öngörülenden çok daha ağır bir maliyet yarattığını ve Pentagon’un savaş planlamasındaki zafiyetleri ortaya koyduğunu belirtiyor.

Pentagon’dan Kongre’ye 350 milyar dolarlık talep

Savunma Bakanı Hegseth’in, mühimmat stoklarının takviye edilmesi için yönetimin geçmesini istediği 350 milyar dolarlık ek Savunma Bakanlığı bütçe paketi konusunda senatörlerle bir araya geldiği bildiriliyor. Teksas Senatörü John Cornyn’in, Pentagon’un ülkeyi korumak için ihtiyaç duyduğu silah ve füzeleri tedarik etmekte bütçe sıkıntısı yaşadığını aktardığı kaydediliyor.

Eleştirmenler, bu bütçe talebinin ABD’nin emperyalist politikalarının maliyetini açıkça gösterdiğini ve savaşın Amerikan vergi mükelleflerine yüklediği devasa külfeti ortaya koyduğunu ifade ediyor. Washington’un, İran ve bölgedeki direniş eksenine karşı giriştiği saldırganlığın, ABD ordusunun kendi hazırlık seviyesini bile tehdit ettiği değerlendiriliyor.

Ertelemenin perde arkası: Barış mı, yoksa tükenmişlik mi?

Trump’ın savunma sanayisi liderleriyle geçen hafta yapmayı planladığı toplantının, ABD ile İran arasında savaşı sonlandırmaya yönelik müzakereler nedeniyle ertelendiği aktarılıyor. İki ülkenin, savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı’nı yeniden trafiğe açmak için bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşma sağladığı belirtiliyor.

Gözlemciler, bu ertelemenin savaşın ABD için sürdürülemez hâle geldiğinin bir göstergesi olduğunu ifade ediyor. ABD’nin mühimmat stoklarının tükenmesi, İran’ın kararlı direnişi karşısında Washington’ın askerî seçeneklerinin daraldığını ve Trump’ı masaya oturmak zorunda bıraktığını gösteriyor.

Çifte standart: Washington’un İsrail’e verdiği destek sorgulanıyor

ABD’nin kendi mühimmat stoklarını takviye etme ihtiyacı duymasına karşın, İsrail’in bölgedeki saldırılarına silah ve mühimmat desteğini sürdürmesi, çifte standart tartışmalarını yeniden alevlendiriyor. Washington’un Tel Aviv’e koşulsuz askerî yardımı sürerken, kendi ordusunun stoklarının tükenmesi, ABD’nin bölgedeki emperyalist angajmanının ne kadar maliyetli olduğunu gözler önüne seriyor.

Uluslararası hukuk uzmanları, ABD’nin İsrail’e verdiği desteğin, bölgedeki işgal ve saldırıları teşvik ettiği ve kendi güvenlik açığını derinleştirdiği eleştirisini dile getiriyor. Bu durumun, Washington’un “kurallara dayalı düzen” söylemiyle sahadaki gerçekler arasındaki uçurumu daha da belirginleştirdiği ifade ediliyor.

İran’ın stratejik kazanımı: Hürmüz ve anlaşma

İran’ın, Hürmüz Boğazı’nı kapatarak dünya petrol arzında yarattığı kesintinin, ABD ve müttefiklerini ciddi bir ekonomik ve askerî sınavla karşı karşıya bıraktığı belirtiliyor. Anlaşma ile boğazın yeniden açılması, Tahran’ın önemli bir stratejik kozu elinde tuttuğunu ve bu kozu başarıyla kullandığını gösteriyor.

İran’ın, 107 gün süren savaş boyunca ABD’nin askerî üstünlüğüne karşı etkili bir asimetrik savunma stratejisi yürüttüğü ve düşmanı müzakere masasına oturmak zorunda bıraktığı vurgulanıyor. Analistler, ABD’nin mühimmat stoklarının tükenmesinin İran direnişinin başarısının somut bir kanıtı olduğunu ve bunun bölgesel güç dengesini kalıcı olarak değiştirebileceğini ifade ediyor.