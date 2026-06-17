Hamas’tan ABD ve İsrail’e: Silahları teslim etmeyeceğiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Marzuk’un, Rusya merkezli RIA Novosti ajansına verdiği röportajda hareketin silahlarına ilişkin net bir tutum sergilediği belirtiliyor. Ebu Marzuk’un, silahların yalnızca Filistin Yönetimi veya gelecekte kurulacak Filistin devleti gibi Filistinli bir tarafa teslim edilebileceğini, ancak asla İsrail’e, İsrail ile bağlantılı herhangi bir tarafa veya ABD’ye teslim edilmeyeceğini vurguladığı aktarılıyor.

Bu açıklamanın, İsrail ve ABD’nin Filistin direniş gruplarını silahsızlandırma yönündeki dayatmalarına karşı Hamas’ın kararlı bir duruş sergilediğini gösterdiği ifade ediliyor. Hamas yetkilisinin, silahların teslimi konusunda Filistin halkının egemenlik haklarını merkeze aldığı ve dışarıdan herhangi bir müdahaleye kapıyı kapattığı kaydediliyor.

Direniş hakkı uluslararası hukuka dayandırılıyor

Hamas Siyasi Büro üyesi Hüsam Bedran’ın da daha önce yaptığı açıklamada silah meselesinin, Filistin halkının siyasi ve ulusal haklarıyla bağlantılı olduğunu belirttiği hatırlatılıyor. Bedran’ın, silahların belirli bir direniş grubuna değil, tüm Filistin halkının ulusal meselesine ait olduğunu vurguladığı aktarılıyor.

Bedran’ın, bu dosyanın işgal altındaki halkların meşru direniş hakkını güvence altına alan uluslararası yasa ve anlaşmalara uygun şekilde ele alınması gerektiğini ifade ettiği kaydediliyor. Bu yaklaşımın, Filistin direnişini uluslararası hukuk zemininde meşrulaştırma çabası olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

ABD ve İsrail’in emperyalist dayatmalarına meydan okuma

Hamas’ın bu açıklamalarının, Washington ve Tel Aviv’in Filistin direnişini silahsızlandırma yönündeki politika ve dayatmalarına karşı açık bir meydan okuma olduğu ifade ediliyor. Ebu Marzuk’un “silahlar asla ABD’ye teslim edilmeyecek” vurgusunun, Amerika’nın bölgedeki emperyalist müdahalelerine karşı Filistin direnişinin bağımsızlığını koruma kararlılığını yansıttığı belirtiliyor.

Gözlemciler, Hamas’ın bu tutumunun, ABD öncülüğündeki normalleşme projelerine ve Filistin davasının tasfiyesine yönelik girişimlere karşı önemli bir siyasi duruş olduğunu ifade ediyor. Filistin halkının silahlı direniş hakkının, işgal altındaki topraklarda ulusal kurtuluş mücadelesinin vazgeçilmez bir unsuru olarak görüldüğü vurgulanıyor.

Ateşkes ve Filistin’de gelecek perspektifi

Hamas’ın silah politikasına ilişkin bu vurgunun, İran ve ABD arasında imzalanan anlaşma ve bölgesel ateşkes sürecinin ardından Filistin cephesindeki dengeler açısından da önemli olduğu belirtiliyor. Ebu Marzuk’un açıklamaları, ateşkes anlaşmalarına rağmen Hamas’ın askerî kapasitesini ve direniş hakkını koruma kararlılığını sürdürdüğü şeklinde yorumlanıyor.

Filistin halkının, on yıllardır süren işgal, yerinden edilme ve uluslararası toplumun sessizliği karşısında direnişin meşruiyetini uluslararası hukuka dayandırarak savunmaya devam ettiği ifade ediliyor. Uzmanlar, bu tutumun, Filistin davasının siyasi çözüm süreçlerinde Hamas’ın elini güçlendirebileceğini, ancak aynı zamanda İsrail ve ABD ile gerilimin sürmesine de yol açabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Gazze ve Batı Şeria’da direnişin geleceği

Hamas’ın silah konusundaki bu net tutumunun, Gazze ve Batı Şeria’daki direniş grupları üzerinde de belirleyici bir etki yaratması bekleniyor. Filistinli gruplar arasındaki koordinasyonun ve direniş ekseninin birlik mesajının güçlendiği, işgale karşı ortak mücadele vurgusunun ön plana çıktığı belirtiliyor.

Filistin kaynakları, halkın işgal politikalarına karşı meşru savunma hakkına sahip olduğu ve bu hakkın hiçbir koşulda müzakere konusu yapılamayacağı yönündeki görüşü tekrarlıyor. Hamas’ın silah vurgusunun, bölgedeki emperyalist müdahalelere karşı direniş ekseninin dayanıklılığını gösteren önemli bir gösterge olarak kaydedildiği ifade ediliyor.