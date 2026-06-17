ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi’nden Trump’a meydan okuma: İsrail olmasa Amerika olmazdı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi Mike Huckabee’nin, İşgal Altındaki Topraklar’da düzenlenen Uluslararası İsrail Mirası Konferansı’nda dikkat çeken bir çıkış yaptığı bildiriliyor. Huckabee’nin, “Şüphesiz bu sizin mirasınız, ancak aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri’nin de mirasıdır. İsrail olmadan, Yahudi temeli olmadan Amerika olmazdı. Varlığımızı bu topraklarda yaşananlara borçluyuz” ifadelerini kullandığı aktarılıyor.

Büyükelçinin bu sözlerinin, Başkan Donald Trump’ın G7 zirvesi sırasında yaptığı açıklamalara doğrudan bir karşılık olduğu değerlendiriliyor. Trump’ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmesinde “ABD olmasa İsrail olmazdı. Ben olmasam İsrail olmazdı, çünkü hiçbir başkan benim yaptıklarımı yapmaya istekli değildi” dediği kaydediliyor.

İki isim, iki zıt iddia

Huckabee’nin konuşmasında, görevinin bir parçasının da İsrail’in Amerika için önemini anlatmak olduğunu vurguladığı belirtiliyor. Ancak büyükelçinin “İsrail olmasa Amerika olmazdı” şeklindeki iddiasının, Trump’ın “Ben olmasam İsrail olmazdı” söylemiyle doğrudan çeliştiği ifade ediliyor.

Gözlemciler, iki üst düzey Amerikalı yetkili arasındaki bu görüş ayrılığının, Washington’un İsrail politikasında derinleşen bir çatlağa işaret ettiğini belirtiyor. Trump’ın, Netanyahu’yu Lübnan konusunda “daha sorumlu” olmaya çağırması ve İsrail’in askerî taktiklerini eleştirmesinin ardından Huckabee’nin bu çıkışının, Beyaz Saray ile Tel Aviv büyükelçiliği arasındaki gerilimi gözler önüne serdiği kaydediliyor.

Tartışmanın perde arkası

Trump’ın son günlerde Netanyahu’ya yönelik eleştirilerini sertleştirdiği, hatta başbakanın yargısını “çılgınca” olarak nitelendirdiği hatırlatılıyor. Bu gerilimin, Trump’ın İran ile imzalamayı planladığı anlaşma sürecinde İsrail’in Lübnan’daki askerî hamlelerinin Washington-Tahran müzakerelerini tehlikeye atmasından kaynaklandığı ifade ediliyor.

Huckabee’nin konuşmasını yaptığı “Yahudiye ve Samarya” olarak adlandırdığı bölgenin uluslararası hukuk açısından işgal altındaki Batı Şeria toprakları olduğu hatırlatılıyor. Büyükelçinin bu bölgede, İsrail’in işgal politikalarını meşrulaştıran bir miras söylemi geliştirmesinin, Washington’un resmî politikasıyla çelişen bir tutum olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

Siyasi yankılar ve eleştiriler

Huckabee’nin açıklamalarının, Amerikan siyasetinde de yankı bulduğu ifade ediliyor. Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene’in, büyükelçinin “Amerika’nın varlığını İsrail’e borçlu olduğu” yönündeki sözlerini eleştirdiği aktarılıyor.

Analistler, Huckabee’nin bu çıkışının, Trump’ın İsrail’e yönelik son dönemdeki eleştirel söylemlerini zayıflatma amacı taşıdığı yorumunda bulunuyor. Ancak bu tür açıklamaların, ABD’nin bölgedeki arabuluculuk iddiasını ve İsrail-Filistin çatışmasında tarafsız bir aktör olma söylemini daha da zedelediği değerlendiriliyor. Huckabee’nin daha önce de Batı Şeria’daki yerleşimleri savunduğu ve işgal altındaki toprakları “işgal” olarak tanımlamayı reddettiği hatırlatılıyor.

Çifte standart ve emperyalist dayatma

Washington’un İsrail’e verdiği koşulsuz desteğin, uluslararası hukukun temel ilkeleriyle çeliştiği eleştirileri gündemdeki yerini koruyor. Huckabee’nin “varoluş” vurgusu yapan sözlerinin, ABD dış politikasının İsrail merkezli okumasını daha da derinleştirdiği ve Filistin halkının meşru haklarını görmezden gelen bir anlayışı temsil ettiği ifade ediliyor. Bu yaklaşımın, bölgedeki emperyalist angajmanın sadece askerî değil, ideolojik boyutunu da ortaya koyduğu değerlendiriliyor.