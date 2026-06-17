Savaşın ardından yeni denklem şekillendi: Babülmendep ve Hürmüz'de direniş doktrini

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Meclisi Çenaran Milletvekili Hüseyin Emamirad’ın yazılı açıklamasında, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırganlığın temel hedeflerinin rejim değişikliği, ülkenin bölünmesi ve petrol kaynaklarının ele geçirilmesi olduğu ifade ediliyor. Emamirad’ın, saldırganların bu hedeflere ulaşamadığını ve bunun yerine bölgesel denklemlerin köklü biçimde değiştiğini vurguladığı aktarılıyor.

Milletvekilinin, düşmanların hesaplarında İran halkının fedakârlık ruhunu, liderliğin stratejik vizyonunu, silahlı kuvvetlerin caydırıcı gücünü ve toplumsal dayanışmayı göz ardı ettiğini belirttiği kaydediliyor. Emamirad’ın, “Projenin, İran aleyhinde güç dengesini değiştirmesi beklenirken, kendisi bölgede güç dengesinin yeniden tanımlanmasına vesile oldu” ifadesi hatırlatılıyor.

Yeni bölgesel düzenin mimarı: İran

Emamirad’ın analizinde, Batı Asya’da yaşanan gelişmelerin artık yalnızca askerî çatışmalar veya diplomatik temaslardan ibaret olmadığının altı çiziliyor. Milletvekilinin, bölgenin güç dengesi ve güvenlik düzeninin yeniden tanımlandığı yeni bir aşamaya girdiğini belirttiği aktarılıyor.

Analize göre, Lübnan’daki gelişmeler, İran-ABD dolaylı görüşmeleri ve Hürmüz ile Babülmendep’teki stratejik manevralar, tek bir büyük resmin parçaları olarak görülüyor. Emamirad’ın, bu resmin ana konusunun “sadece savaş veya barış olmadığını, bölgenin gelecekteki güvenlik ve siyasi kurallarının belirlenmesi” olduğunu kaydettiği ifade ediliyor.

ABD’nin “sınırlı savaş” stratejisi ve İran’ın tepkisi

Emamirad’ın, Washington’un öncelikli hedefinin savaşın bölgesel bir çatışmaya dönüşmesini önlemek olduğunu, çünkü böylesi bir genişlemenin enerji güvenliğini, küresel ekonomiyi ve ABD’nin bölgesel çıkarlarını tehdit edeceğini vurguladığı belirtiliyor. Aynı zamanda, kamuoyu baskısı, savaşın ekonomik maliyetleri ve iç siyasi hesapların da Washington’u kriz yönetimine ittiği aktarılıyor.

Ancak milletvekiline göre, kırılgan ateşkes kalıcı barış anlamına gelmiyor. Emamirad’ın, ABD ve İsrail’in bir yandan müzakere ve gerilim azaltma söylemi kullanırken, diğer yandan anlaşmaları ihlal ederek baskıları sürdürdüğünü ifade ettiği kaydediliyor. Bu durumun, “ateş altında müzakere” stratejisinin bir parçası olarak değerlendirildiği ve İran’ın bu yaklaşımı kabul etmeyeceği vurgulanıyor.

Lübnan: Kırmızı çizgi ve “sahaların birliği”

Emamirad’ın analizinde, Lübnan’ın İran’ın bölgesel caydırıcılık mimarisinin bir parçası ve İsrail’in yayılmacı politikalarına karşı istikrarın unsurlarından biri olarak görüldüğü ifade ediliyor. Milletvekilinin, Lübnan’a yönelik desteğin “kırmızı çizgi” olduğunu ve İran’ın herhangi bir ateşkes veya anlaşmanın tüm cepheleri, özellikle Lübnan’ı kapsaması gerektiğini başından beri savunduğunu belirttiği aktarılıyor.

Emamirad’a göre, İran’ın son dönemde daha aktif bir şekilde sahaya müdahil olmasının ardında, ABD ve İsrail’in sürekli askerî, güvenlik ve ekonomik baskı uygulayıp bunu resmî olarak “kapsamlı savaş” olarak tanımlamayan bir modeli dayatma çabası yatıyor. Ancak milletvekilinin, bu hesaplamanın İran karşısında başarısız olduğunu ve “sahaların birliği” kavramının artık operasyonel bir gerçekliğe dönüştüğünü vurguladığı belirtiliyor.

Hürmüz’den Babülmendep’e: Yeni güvenlik mimarisi

Emamirad’ın, Hürmüz Boğazı’ndan Babülmendep’e, Basra Körfezi’nden Kızıldeniz’e uzanan coğrafyada yeni bir düzenin şekillendiğini ifade ettiği aktarılıyor. Bu düzenin temel ilkesinin, bölgesel güvenliğin bölünemez olduğu ve bu sistemin herhangi bir parçasına yönelik maceracılığın, o coğrafyanın ötesinde sonuçlar doğurabileceği olduğu vurgulanıyor.

Milletvekilinin, İran’ın Hürmüz ile Babülmendep arasında oluşturduğu jeopolitik ağın, küresel ticaret, enerji güvenliği ve büyük güçlerin hesapları üzerinde etkili olduğunu belirttiği kaydediliyor. Bu yapının, İran’ın bölgesel denklemlerdeki stratejik kapasitesinin bir parçası olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

Uluslararası kurumlara eleştiri: Çifte standart

Emamirad’ın analizinde, İran’a yönelik siyasi baskının uluslararası platformlarda da sürdüğü belirtiliyor. Son dönemde IAEA Yönetim Konseyi’nde kabul edilen kararın, askerî baskılarla eşzamanlı olarak geldiği ve bazı uluslararası kurumların “profesyonel çizgiden uzaklaşarak” İran’a karşı siyasi baskı mekanizmasının bir parçası haline geldiğinin altı çiziliyor.

Milletvekilinin, barışçıl nükleer tesisleri hedef alan saldırılara karşı sessiz kalınıp mağdur tarafa baskı yapılmasının, uluslararası kurumların tarafsızlık iddiasını “acı bir şaka”ya dönüştürdüğünü ifade ettiği aktarılıyor. Emamirad’a göre, İran’ın reddettiği şey müzakerenin kendisi değil, diplomasinin ve uluslararası kurumların baskı aracı olarak kullanılmasıdır.

Meydan ve diplomasi: Tamamlayıcı iki güç

Emamirad’ın, İran’ın stratejisinin net bir ilkeye dayandığını belirttiği ifade ediliyor: “Ne meydanı terk ediyoruz ne de diplomasiyi.” Milletvekiline göre, meydan ve diplomasi iki ayrı yol değil, ulusal gücün tamamlayıcı iki unsurudur. Savunma kapasitesinin, müzakereyi güçlü bir konumdan yürütmeyi mümkün kıldığı, diplomasinin de saha kazanımlarını istikrarlı siyasi sonuçlara dönüştürdüğü vurgulanıyor.

Emamirad’ın, mevcut durumu “kılıçların müzakere süreci” olarak tanımladığı aktarılıyor. İran’ın, meşru meşru müdafaa hakkı, caydırıcılık kapasitesi, bölgesel stratejik derinlik ve jeopolitik kaldıraçlarına dayanarak hem sahadaki gücünü hem de diplomasideki üstünlüğünü koruduğu belirtiliyor.

Sonuç: İran yeni düzenin mimarı

Emamirad’ın analizinde, “Hürmüz’den Babülmendep’e, Lübnan’dan Basra Körfezi’ne” uzanan yeni bölgesel gerçekliğin, güvenliğin bölünemez olduğunu ve İran’ın rolü, saha gerçeklikleri ve bölge halklarının hakları dikkate alınmadan kalıcı bir siyasi ve güvenlik düzeninin kurulamayacağını gösterdiği ifade ediliyor. Milletvekilinin, İran’ın bu süreçte pasif bir oyuncu değil, yeni bölgesel düzenin “ana mimarlarından biri” olduğunu vurguladığı aktarılıyor.

Emamirad’ın, kalıcı bir anlaşmanın ancak sahadaki gerçeklikler, bölgesel kolektif güvenlik ve ülkeler arası karşılıklı saygı çerçevesinde mümkün olacağını belirttiği kaydediliyor.