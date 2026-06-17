İsrailli Analistten Çarpıcı Değerlendirme: “İsrail’in Güvenlik Doktrini Çöktü”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in önde gelen askeri yorumcularından Amir Oren, son dönemde yaşanan çatışmalar ve bölgesel gelişmelerin İsrail’in geleneksel güvenlik anlayışını derinden etkilediğini belirtti. Oren, yıllardır İsrail savunma stratejisinin temelini oluşturan üç sütunun—caydırıcılık, erken uyarı ve kesin sonuç alma—artık eski işlevini yerine getirmediğini savundu.

Oren’e göre İsrail’in güvenlik mimarisi uzun süre, düşmanlarını saldırıdan vazgeçirecek güçlü bir caydırıcılığa, tehditleri önceden tespit edecek istihbarat kapasitesine ve kısa sürede sonuç alınan askeri operasyonlara dayanıyordu. Ancak son yıllarda yaşanan gelişmeler, bu modelin ciddi sınamalarla karşı karşıya kaldığını gösterdi.

Analist, özellikle çok cepheli güvenlik risklerinin arttığı bir dönemde İsrail’in karşı karşıya olduğu tehditlerin daha karmaşık hale geldiğine dikkat çekti. Bölgedeki silahlı grupların kapasitesindeki artış ve savaşın farklı alanlara yayılması, geleneksel askeri yaklaşımın yeterliliğini tartışmaya açtı.

Oren ayrıca İsrail toplumunda da güvenlik algısının değişmeye başladığını belirterek, uzun süre “yenilmezlik” duygusuna dayanan stratejik yaklaşımın artık sorgulandığını ifade etti. Bu durumun hem askeri planlamada hem de siyasi karar alma süreçlerinde yeni bir tartışma başlattığını söyledi.

Uzmanlara göre İsrail’de güvenlik doktrinine yönelik bu tür eleştirilerin artması, ülkenin önümüzdeki dönemde savunma stratejisinde kapsamlı bir yeniden değerlendirme sürecine girebileceğine işaret ediyor. Bölgedeki gerilimin devam ettiği bir dönemde bu tartışmanın siyasi ve askeri çevrelerde daha da büyümesi bekleniyor.