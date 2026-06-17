Trump'tan yine çelişkili mesajlar: Beğenmezsem bombalarım, ordularını yok ettik

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Trump’ın yaptığı açıklamada, İran ile varılan anlaşmanın “çok güçlü” olduğunu ve Tahran’ın yüzde 99,9 ihtimalle nükleer silah sahibi olamayacağını iddia ettiği ifade ediliyor. Anlaşmanın yapılmaması durumunda Hürmüz Boğazı’nın açılmayacağını söyleyen Trump’ın, petrol fiyatlarının kriz öncesi seviyelere yaklaştığını ve borsanın normal seyrine döndüğünü savunduğu belirtiliyor.

Ancak Trump’ın bu açıklamalarının, kamuoyuyla paylaşılmayan anlaşma metnine dayandığı ve henüz bağımsız doğrulama imkanı bulunmadığı kaydediliyor. Analistler, Trump’ın daha önce de İran’ın nükleer programı konusunda kesin ifadeler kullandığını, ancak bu ifadelerin zaman zaman uluslararası denetim raporlarıyla çeliştiğini hatırlatıyor.

“Ordusunu yok ettik” iddiası: Çelişkili söylem

Trump’ın, “İran’ın donanmasını ve ordusunu ortadan kaldırdık” şeklindeki iddiası, Washington’un savaşın başında ilan ettiği hedeflere ulaşamadığı yönündeki değerlendirmelerle birlikte ele alınıyor. Savaşın başlangıcında Trump’ın “rejim değişikliği”, “İran’ı taş devrine döndürme” gibi söylemler kullandığı, ancak İran’ın kararlı direnişi karşısında bu hedeflerden geri adım atmak zorunda kaldığı belirtiliyor.

Eleştirmenler, Trump’ın bu iddiasının daha önceki “Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok” gibi açıklamalarıyla çeliştiğini ve sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini ifade ediyor. İran’ın, savaş boyunca Hürmüz Boğazı’nı kontrol etme kapasitesini koruduğu ve ABD savaş gemilerini hedef alan operasyonlar gerçekleştirdiği, bölgesel caydırıcılığını sürdürdüğü kaydediliyor.

350 milyar dolarlık yalanlama ve yatırım tartışması

Trump’ın, ABD’nin İran’a 350 milyar dolar yatırım yapacağı yönündeki iddiaları “çarpıtılmış haberler” olarak nitelendirip yalanladığı, ancak bu konuda net bir açıklama yapmadığı belirtiliyor. Trump’ın, “Siz de istiyorsanız yatırım yapabilirsiniz, ama biz 10 sent bile vermiyoruz” ifadesi, Washington’un anlaşmanın ekonomik boyutuna ilişkin belirsizlikleri gidermediği şeklinde yorumlanıyor.

Gözlemciler, Trump’ın bu yalanlamasına karşın piyasalarda 300 milyar dolarlık özel bir yatırım fonu kurulmasına yönelik söylentilerin dolaşmaya devam ettiğini ve anlaşma metninin kamuoyuyla paylaşılmamasının spekülasyonları beslediğini ifade ediyor. Anlaşmanın ekonomik teşvikler içerip içermediğinin netleşmemesinin, yatırımcılar ve bölgesel aktörler arasında tedirginlik yarattığı kaydediliyor.

Anlaşma metninin gizliliği: Şeffaflık sorunu

Trump’ın anlaşmayı “çok güçlü” olarak tanıtmasına karşın, metnin henüz kamuoyuyla paylaşılmamış olması eleştirilerin odağında bulunuyor. Analistler, 2015 tarihli Kapsamlı Ortak Eylem Planı sürecinde anlaşma metninin imzalanmadan önce detaylı şekilde tartışıldığını hatırlatarak, mevcut sürecin şeffaflık açısından geri adım olduğunu değerlendiriyor.

Trump’ın, “Bunu Clinton, Obama, Biden ve Bush dönemlerinde yapmaları gerekirdi” şeklindeki sözlerinin ise geçmiş yönetimleri eleştirirken kendi başarısını öne çıkarma çabası olarak görüldüğü, ancak bu söylemin anlaşmanın içeriğine dair somut bir bilgi sunmadığı ifade ediliyor.

Çifte standart ve emperyalist dayatma

ABD’nin İran ile anlaşma yaparken, bölgedeki diğer dosyalarda çifte standart uygulamaya devam ettiği eleştirileri gündemdeki yerini koruyor. İsrail’in nükleer programının görmezden gelinmesi ve Gazze’de 73 bin sivilin hayatını kaybettiği saldırılara sessiz kalınırken, İran’ın nükleer faaliyetlerinin anlaşmanın merkezine konması, Washington’un seçici yaklaşımının açık bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası hukuk uzmanları, ABD’nin emperyalist dayatmalarla bölgedeki dengeleri kendi lehine çevirmeye çalıştığını, ancak İran’ın Hürmüz Boğazı ve Babülmendep gibi stratejik noktalardaki kontrolünün bu çabaları sınırlandırdığını ifade ediyor. Bu durumun, ABD’nin “kurallara dayalı düzen” söylemiyle sahadaki gerçekler arasındaki uçurumu derinleştirdiği belirtiliyor.

Bölgesel yansımalar ve İran’ın kazanımları

Trump’ın, Hürmüz Boğazı’nın açılmasını ve petrol fiyatlarının düşmesini kendi başarısı olarak sunmasına karşın, enerji analistlerinin fiziki arzın normale dönmesinin aylar alacağı uyarısında bulunduğu hatırlatılıyor. Hürmüz’ün açılmasına rağmen tankerlerin yeniden konumlandırılması ve 25 milyar dolarlık altyapı hasarının toparlanma sürecini uzatacağı, fiyatların savaş öncesi seviyelere hemen dönmesinin beklenmediği ifade ediliyor.

İran’ın ise anlaşma sürecinden önemli kazanımlarla çıktığı, Hürmüz Boğazı’ndaki stratejik kontrolünü ve bölgesel caydırıcılığını koruduğu, “sahaların birliği” ilkesini operasyonel bir gerçekliğe dönüştürdüğü belirtiliyor. Tahran yönetiminin, anlaşmayı “kazanımlar ve başarılarla dolu” olarak nitelendirdiği ve taahhütlerin elde edilen kazanımlarla kıyaslanamayacağını vurguladığı aktarılıyor.