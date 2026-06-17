Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İran-ABD mutabakatı ekonomik sorunları çözecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 zirvesinde yaptığı açıklamada, Washington ile Tahran arasında sağlandığı belirtilen mutabakatın küresel ekonomik etkileri azaltabileceği gerekçesiyle desteklendiğini ifade etti.

Uluslararası basına yansıyan değerlendirmelere göre Macron, zirvenin oldukça karmaşık bir uluslararası ortamda gerçekleştirildiğini ve üyeler arasında farklı görüşlerin bulunduğunu dile getirdi.

Görüşmelerde Orta Doğu’daki gelişmelerin ana gündem maddelerinden biri olduğu belirtilirken, Macron’un Hürmüz Boğazı’nda deniz seyrüsefer özgürlüğüne vurgu yaptığı ve olası mayın temizleme operasyonlarına katkı sunulabileceğini ifade ettiği aktarıldı.

Açıklamalarda ayrıca, bölgeden petrol ve doğalgaz taşımacılığı için Hürmüz Boğazı’na alternatif güzergâhların değerlendirilmesi gerektiği yönünde mesajlar verildiği kaydedildi. Enerji uzmanları, bu yaklaşımın küresel enerji arz güvenliği endişelerinin giderek arttığı bir döneme işaret ettiğini belirtiyor.

Macron, Lübnan’da ateşkesin istikrar kazanması ve ülkenin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgularken, Gazze’de insani yardım faaliyetlerinin artırılması gerektiğini de dile getirdi. Batı Şeria’daki şiddetin sona erdirilmesine yönelik çağrılar da zirvede yer aldı.

Ukrayna dosyasına ilişkin olarak ise G7 ülkelerinin hava savunma kapasitesini güçlendirme ve Rusya’ya yönelik yaptırımları artırma konusunda uzlaştığı bildirildi.

Uluslararası ilişkiler uzmanları, G7 içinde hem İran-ABD mutabakatına destek verilmesi hem de enerji güvenliği için alternatif rota arayışlarının eş zamanlı gündeme getirilmesini, Batılı ülkelerin riskleri yönetme çabası olarak değerlendiriyor.

Bazı gözlemciler, bu durumun küresel enerji hatlarının kırılganlığını artırdığına ve Hürmüz Boğazı’nın jeopolitik önemini daha da öne çıkardığına dikkat çekiyor.