Gazze'de sözde ateşkes döneminde bin Filistinli şehit oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı son verilere göre, İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Açıklamaya göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana 1.005 Filistinli hayatını kaybederken, 3 bin 157 kişi yaralandı. Son 24 saatte hastanelere 2 ölü ve 5 yaralının getirildiği, önceki saldırılarda yaralanan 6 kişinin ise yaşamını yitirdiği kaydediliyor.

73 bin can kaybı, 173 bin yaralı

Ekim 2023’ten bu yana toplam can kaybının 73 bin 16’ya ulaştığı, yaralı sayısının ise 173 bin 265 olduğu bildiriliyor. Hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu, sağlık altyapısının çökmesi nedeniyle yaralıların çoğuna müdahale edilemediği ifade ediliyor.

Bakanlık açıklamasında, enkaz altında hâlâ binlerce cenazenin bulunduğu ve 784 cansız bedene ulaşıldığı belirtiliyor. Arama-kurtarma ekiplerinin yetersizliği ve ağır hasar nedeniyle ulaşılamayan bölgelerde on binlerce kişinin hâlâ enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.

Savaşın bilançosu: Siviller hedefte

Uluslararası insan hakları örgütlerinin raporlarına göre, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırganlığında orantısız güç kullanımı ve sivillerin hedef alınması, uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlalleri arasında sayılıyor. Okullar, hastaneler ve mülteci kamplarının vurulması, binlerce sivilin hayatını kaybetmesine yol açtı. Saldırılar nedeniyle Gazze’nin büyük bölümünün yaşanmaz hale geldiği, altyapının çöktüğü ve temel ihtiyaç malzemelerine erişimin neredeyse imkânsız olduğu belirtiliyor.

2,2 milyon insan insanlık dışı koşullarda

Gazze’de yaklaşık 2,2 milyon Filistinlinin insanlık dışı koşullarda yaşamaya çalıştığı aktarılıyor. Çadır ve yıkıntılar arasında yaşam mücadelesi veren halkın, su, gıda ve ilaca erişimde ciddi sıkıntılar yaşadığı ifade ediliyor. İsrail’in uyguladığı abluka nedeniyle insani yardımların Gazze’ye girişinin sınırlı kaldığı ve durumun giderek kötüleştiği belirtiliyor.

Gazze’deki insani felakete rağmen uluslararası toplumun, özellikle ABD’nin, İsrail’in saldırganlığını durduracak etkili bir adım atmadığı ifade ediliyor. Washington’un Tel Aviv’e verdiği koşulsuz askerî ve diplomatik desteğin, saldırıların devam etmesine zemin hazırladığı eleştirileri dile getiriliyor.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları kuruluşlarının defalarca ateşkes çağrısı yapmasına karşın, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü, uluslararası hukukun ise devre dışı kaldığı vurgulanıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin başlattığı soruşturma sürecinin ise herhangi bir yaptırım getirmediği ve bu durumun İsrail’i daha da cesaretlendirdiği ifade ediliyor.

ABD’nin İran ile mutabakata vardığı bir süreçte Gazze’deki katliamlara sessiz kalması, Washington’un çifte standardını gözler önüne seriyor. Bölgedeki dengeleri kendi lehine çevirmeye çalışan ABD’nin, İsrail’in saldırganlığını durdurma konusunda etkisiz kalması veya bu yönde bir irade göstermemesi, emperyalist politikaların çelişkili doğasını ortaya koyuyor. Filistin halkının meşru direniş hakkını tanımayan ve işgal politikalarını görmezden gelen bu yaklaşımın, bölgede kalıcı barışı imkânsız kıldığı değerlendiriliyor.