Askeri tehditler ve tutulmayan sözler mutabakatı zorluyor: Lübnan'da neler oluyor?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran ve müttefiklerine karşı yürütülen ABD-İsrail saldırganlığının sona erdiğinin duyurulmasının, bölgede başlangıçta rahatlama yarattığı ancak bu iyimser havanın kısa sürdüğü kaydediliyor. Anlaşmanın ilanından yalnızca günler sonra, tarafların anlaşmaya bağlı kalıp kalmadığına ve savaşın gerçekten sona erip ermediğine dair ciddi soru işaretleri oluşmaya başladı. Gözlemciler, eğer savaş tehditleri devam ederse, askerî baskı eş zamanlı olarak sürerse ve anlaşma koşulları yerine getirilmezse, Cuma günü Cenevre’de imzalanması planlanan mutabakatın anlamlı bir “savaş sonu” olarak değerlendirilemeyeceğini belirtiyor.

ABD tehditleri anlaşma ruhunu ihlal ediyor

Analistlerin üzerinde durduğu temel sorunlardan biri, üst düzey ABD’li siyasetçilerin, müzakereler istenen sonuçları vermezse yeni askerî saldırılar düzenleneceğine yönelik açık tehditler savurmaya devam etmesi olarak kaydediliyor. Bu tür ifadelerin, anlaşmanın ruhuna yönelik doğrudan ihlaller olduğu ve sadece “retorik” olarak görülemeyeceği ifade ediliyor. Savaşı sona erdiren bir çerçeve, zorlayıcı araçları müzakere masasından kaldırmayı hedefliyorsa, müzakereler sırasında askerî tehditlerin yeniden gündeme getirilmesinin, savaş sonrası diplomasinin temel ilkesini baltaladığı vurgulanıyor. Bu durumun diplomasiyi, zor kullanımından uzaklaşan bir adım olmaktan çıkarıp, zorun alternatif bir uzantısı hâline getirdiği değerlendiriliyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin kamuoyuna yaptığı açıklamalara göre, mutabakat, Tahran ile Washington arasındaki on yıllara dayanan kırık ABD vaatleri ve saldırgan politikalarının yol açtığı derin güvensizliği aşmak amacıyla iki aşamalı bir yaklaşımla tasarlanmıştı. Birinci aşamanın, Lübnan da dâhil olmak üzere tüm cephelerde derhal ve kalıcı bir savaş sonunu güvence altına alması; tehditlerin sona ermesi, işgal güçlerinin Lübnan’dan çekilmesi ve askerî düşmanlıkların durdurulmasının, ikinci aşama—nükleer konular ve yaptırımların kaldırılması—müzakerelerinin temelini oluşturması planlanmıştı. Ancak taraflardan birinin bu koşulları yerine getirmediği, bunun da müzakerelerin işleyişine ilişkin daha derin yapısal kaygıları gündeme getirdiği belirtiliyor.

“Kırbaç etkisi”: ABD’nin çifte standardı

Nisan başındaki ateşkesin ardından ABD’nin davranışlarında herhangi bir değişiklik olmadığı, Washington’un hâlâ savaş aktifmiş gibi hareket etmeye devam ettiği kaydediliyor. Haziran başında müzakereler tüm hızıyla sürerken, Başkan Donald Trump müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini iddia ederken, ABD’nin aynı anda İran’ın güneyindeki askerî, radar ve istihbarat tesislerine yeni saldırılar düzenlediği belirtiliyor. Bu “kırbaç etkisi” olarak nitelendirilen yaklaşımda, saatler içinde ağır tehditlerden barış vaatlerine geçiş yapılmasının, en ufak bir güven duygusunu dahi ortadan kaldırdığı ifade ediliyor. İran askerî liderliğinin, ülkenin enerji altyapısına yönelik herhangi bir yeni saldırganlık eyleminin sert bir tepkiyle karşılanacağı yönündeki uyarısı hatırlatılıyor.

Lübnan: Anlaşmanın belirleyici unsuru

Mutabakatta Lübnan’a ilişkin açık hüküm bulunmasına rağmen, bu hükmün İsrail yönetimi tarafından bir dipnot olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Dışişleri Bakanı Arakçi’nin, Lübnan’daki savaşın sona ermesinin herhangi bir barış anlaşmasının “ayrılmaz” bir parçası olduğunu defalarca vurguladığı ve Tahran’ın bakış açısına göre anlaşmanın taraflarının bir yanda ABD ve İsrail, diğer yanda İran ve Hizbullah direniş hareketi olduğunu açıkça ifade ettiği aktarılıyor.

Savaş alanları birbirine bağlı olduğu için barışın da öyle olması gerektiği belirtiliyor. Buna rağmen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İsrail ordusunun Lübnan’da hâlen işgal ettiği bölgelerde gerektiği kadar kalacağını kamuoyu önünde açıklaması, anlaşmanın doğrudan ihlali olarak değerlendiriliyor. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in de anlaşmanın İsrail’i bağlamadığını ve “Trump’ın anlaşması bizi yükümlü kılmaz. İsrail, ABD’ye bağlı değildir” dediği kaydediliyor.

Tahran ile Washington arasındaki mutabakatın, tek bir ikili alanla sınırlı olmayıp, düşmanın çoklu cephelerdeki düşmanlıklarına son verilmesini amaçladığı ifade ediliyor. Eğer bu cephelerden biri—ister işgal ister aralıklı askerî saldırı yoluyla—aktif kalmaya devam ederse, genel çerçevenin bütünlüğünün sorgulanacağı vurgulanıyor.

Üç aşamalı çerçeve ve ihlaller

İran medyasına göre anlaşma üç aşamalı bir yapıya sahip. Üzerinde mutabık kalınan birinci aşama, deniz ablukasının kaldırılması ve Lübnan da dâhil tüm cephelerde kapsamlı ateşkesin sağlanması dâhil olmak üzere savaşın sona erdirilmesine odaklanıyor. Ancak Tel Aviv’in güney Lübnan’a yönelik hava saldırılarına devam etmesi, İranlı yetkililer tarafından bu ilkelerin doğrudan ihlali olarak gösteriliyor.

İkinci aşama, nükleer kaygılar ve yaptırımların kaldırılmasıyla ilgileniyor. Üçüncü aşama ise önümüzdeki 60 gün içinde anlaşmanın nihai bir antlaşmaya dönüştürülmesini hedefliyor. Ancak gözlemciler, askerî tehditler devam ederken müzakerelerin ilerleyip ilerleyemeyeceğini sorguluyor. Görüşmelerin iki aşamalı olarak yapılandırılmasının temel nedeninin, taraflar kalıcı bir savaş sonuna bağlandıktan sonra tehditlerin hiçbir koşulda bir pazarlık aracı olarak kullanılmamasını sağlamak olduğu kaydediliyor.

Ne savaş ne barış: Hibrit bir evre

Ortaya çıkan durum, ne aktif bir savaş ne de gerçek bir barış olan, zorlama, sinyalleşme ve çözümlenmemiş hedeflerle şekillenen hibrit bir evre olarak tanımlanıyor. Bir taraf yeniden savaş olasılığını ima etmeye devam ettiğinde, müzakere alanının bozulduğu; tarafsız bir uzlaşma zemini olmaktan çıkıp, üstü kapalı zor kullanımın gölgesinde şekillenen bir baskı mekanizmasına dönüştüğü ifade ediliyor.

İranlı müzakerecilerin, mutabakat duyurulduktan sonra bile ABD’nin tartışılmaya devam eden ek talepler sunduğunu belirttiği, bunun Washington’un askerî gücünün gölgesinde hâlâ taviz koparmaya çalıştığını gösterdiği aktarılıyor. Bu durumun, uluslararası diplomasideki sıralama meselesine ilişkin daha geniş bir kaygıyı yansıttığı; taraflardan birinin uyumu isteğe bağlı veya müzakere edilebilir olarak algılarken diğerinin temel olarak görmesinin, anlaşmanın işlevsel netlikten yoksun yoruma dayalı bir çatışmaya dönüşmesine yol açabileceği belirtiliyor.

İran’ın stratejik kazanımları ve bölgesel denklem

Gözlemciler, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı ve bölgesel ağını kullanarak Washington’u müzakere masasına oturtabildiğine dikkat çekiyor. Deniz ablukasının kaldırılması ve boğazın yeniden açılması, Tahran’ın önemli kazanımları arasında gösteriliyor. Mutabakat ayrıca İran varlıklarının serbest bırakılması ve “direniş temelli caydırıcılık” ilkesine bağlılık gibi hükümleri de içeriyor.

Ancak İsrail güçlerinin Lübnan topraklarını işgal etmeye devam etmesi, İran’ın tüm cephelerde kalıcı istikrar sağlama hedefinin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. “Sahaların birliği” (Vahdetü’s-Sahât) ilkesinin—Direniş Ekseni’nin bir cephesine yönelik saldırıların koordineli bir yanıtla karşılanacağını öngören yaklaşım—İran ve müttefiklerinin operasyonel planlamasına entegre edildiği ve Lübnan’daki uzun süreli bir işgalin daha büyük bir çatışmayı tetikleyebileceği belirtiliyor.

Anlaşmayı tehdit eden faktörler

Analistler, anlaşmanın uygulanabilirliğini tehdit eden birkaç faktöre dikkat çekiyor:

Devam eden müzakerelerle eş zamanlı olarak ABD’nin askerî tehditlerini sürdürmesi

İsrail’in Lübnan’daki ihlalleri, hava saldırıları ve işgal

İhlal edenleri sorumlu tutacak net bir mekanizmanın bulunmaması

Trump’ın askerî seçeneği elinde tutarken diplomatik zafer iddiasında bulunma ihtiyacı

İsrail’in, güvenlik kaygılarını bypass eden herhangi bir anlaşmayı baltalama isteği

Bu faktörlerin, mutabakatın ikinci aşamasının hiçbir zaman gerçekleşmeyebileceği ve bölgenin eski duruma dönebileceği—hatta gerilimlerin daha da tırmanabileceği—bir ortam yarattığı uyarısı yapılıyor. Washington’un İsrail’in Lübnan’daki eylemlerini kısıtlayamaması, ABD’nin en yakın bölgesel müttefiki üzerindeki etkisinin sınırlarını gözler önüne seriyor.

Cuma’ya doğru: Anlaşma imzalanacak mı?

İsviçre’deki imza törenine sadece iki gün kala, metin üzerindeki müzakerelerin hâlâ devam ettiği ve nihai metnin henüz tam olarak netleşmediği belirtiliyor. Medyaya sızdırılan 14 maddelik taslak, 60 günlük nihai bir müzakere sürecini öngörüyor. Bu süreçte nükleer program, yaptırımların kaldırılması, bölgesel güvenlik ve Hürmüz Boğazı’nın geleceği gibi kritik konuların ele alınması planlanıyor.

Ancak İsrail’in Lübnan’daki işgaline son verilmesi gerektiği yönündeki temel prensip, Cuma günü imzalanacak anlaşmaya dâhil edilmezse, bunun iki aşamalı yaklaşımın baştan itibaren çöküşü anlamına geleceği ve bunun da İran’ı ikinci aşama müzakerelere girmekten alıkoyacağı ifade ediliyor. Tarafların, bu gerilimi aşmak için anlaşmanın Lübnan hükmünü imza töreninden önce netleştirip netleştiremeyeceği, önümüzdeki saatlerde netleşmesi beklenen en kritik soru olarak öne çıkıyor.