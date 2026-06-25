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Siyonist bakan Ben Gvir, son bir yılda Filistinlilere ait 5 bin 700 evi yıkmakla övündü

25 Haziran 2026 - 06:27
News ID: 1831255
Siyonist bakan Ben Gvir, son bir yılda Filistinlilere ait 5 bin 700 evi yıkmakla övündü

Soykırımcı İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, son bir yılda Filistinlilere ait 5 bin 700 evi yıktığını itiraf ederek, daha fazlasını yıkma sözü verdi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:  İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre Ben-Gvir, Tel Aviv'de düzenlenen Yerel Yönetim Merkezi Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin "yasa dışı inşaat yaptığı" iddiasında bulunan Ben-Gvir, "Yasa dışı inşaat yapan hiç kimse için kanunun uygulanmaması adına bir gerekçe olmamalı." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, Filistinli bedevilerin evlerini yıkmakla övünerek, "Sadece, son bir yılda 5 bin 700 ev yıktım." ifadesini kullandı.

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