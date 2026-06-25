Devrim Muhafızları’ndan Hürmüz Boğazı uyarısı: İzinsiz geçişlere müdahale edeceğiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Deniz Kuvvetleri, 25 Haziran 2026’da yayımladığı yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş için yalnızca Tahran yönetiminin belirlediği rotaların güvenli olduğunu vurguladı. Açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti ile önceden haberleşme veya koordinasyon sağlanmaksızın bazı merciler tarafından Boğaz’da yeni bir gemi geçiş rotası ilan edildiği” ifade edildi ve bu rotanın “kabul edilemez ve ciddi güvenlik riskleri barındırdığı” kaydedildi.

Devrim Muhafızları’nın uyarısında, “Hürmüz Boğazı’ndan geçiş için yetkili tek rotalar, İran İslam Cumhuriyeti tarafından belirlenen rotalardır” denildi ve bu rotaların dışındaki gemi trafiğinin “yasak ve son derece tehlikeli” olduğu aktarıldı. Ayrıca Boğaz’dan geçiş yapacak gemilerin Uluslararası Denizcilik Kanalı 16 üzerinden Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ile koordinasyon sağlamasının zorunlu olduğu belirtilirken, ihlal durumunda gemilere yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

Bu hamlenin, İran’ın savaş sonrası dönemde Hürmüz Boğazı’ndaki kontrolünü pekiştirme kararlılığının bir yansıması olduğu gözlemleniyor. Daha önce İran Meclis Başkanı ve başmüzakereci Muhammed Bakır Kalibaf’ın, “Hürmüz Boğazı’nın yönetimi asla savaş öncesindeki haline dönmeyecek” açıklamasında bulunduğu hatırlatıldı. Kalibaf’ın, uluslararası düzenlemelere uyulacağını ancak Boğaz’ın yönetiminin İran’ın elinde olacağını dile getirdiği aktarıldı.

Yeni rota tartışması ve tarafların tutumu

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) yakın zamanda Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan denizcilerin tahliyesi için yeni güzergâhlar devreye soktuğu belirtiliyor. Bu çerçevede gemiler için “kuzey” ve “güney” olmak üzere iki ayrı rota seçeneği sunulduğu; güney rotasının Umman Sultanlığı ve ABD ile koordineli şekilde yürütüldüğü ifade ediliyor.

Umman yönetiminin, Uluslararası Denizcilik Örgütü ile koordinasyon halinde Boğaz’da geçici bir deniz koridoru sağladığını ve bunun transit ücreti talep edilmeksizin seyrüsefer özgürlüğünü temin amacıyla yapıldığını duyurduğu kaydedildi. Buna karşın Devrim Muhafızları’nın bu girişimi “İran’la koordinesiz” bularak reddettiği ve yalnızca Tahran onaylı rotaları tanıdığını ilan ettiği aktarılıyor.

Trump’tan “kabul edilemez” çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump’ın konuya ilişkin açıklamaları da dikkat çekiyor. Trump, 24 Haziran’da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesi sırasında gazetecilere yaptığı değerlendirmede, İran ile varılacak nihai anlaşmanın Boğaz’da herhangi bir gemi geçiş ücreti içermesinin kendisi için “kabul edilemez” olacağını söyledi. Trump’ın, “Savaş çok iyi gidiyor. Bildiğiniz gibi, büyük farkla kazanıyoruz. İran çok büyük tavizler veriyor” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Bu açıklamaların, Washington’un Hürmüz Boğazı üzerindeki emellerini ve Tahran’a yönelik ültimatomcu üslubunu gözler önüne serdiği belirtiliyor. Ancak Devrim Muhafızları’nın aynı gün içinde yayımladığı uyarının, ABD’nin bu dayatmacı söylemine fiili bir yanıt olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

İran’ın sahadaki kazanımları öne çıkıyor

Gözlemciler, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki bu net tutumunun, ülkenin savaş sonrası dönemde stratejik konumunu daha da güçlendirdiğini dile getiriyor. 28 Şubat 2026’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından Tahran’ın misilleme niteliğinde Boğaz’ı kapattığı ve dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği bu hayati suyolunda kontrolü ele geçirdiği hatırlatılıyor.

8 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkes ve 17 Haziran’da imzalanan mutabakat zaptıyla birlikte Boğaz’da ticari geçişlerin kademeli olarak toparlanmaya başladığı gözlemlense de, İran’ın güvenlik ve koordinasyon konusundaki hassasiyetinin devam ettiği belirtiliyor.

Analistler, İran’ın Hürmüz’deki bu hamlesinin, ABD ve İsrail’in bölgedeki emperyalist politikalarının sınırlarını bir kez daha gösterdiğini; Tahran’ın savaştan elde ettiği kazanımları pekiştiren ve Boğaz’ın gelecekteki statüsünde belirleyici olma iddiasını ortaya koyan bir adım olduğunu değerlendiriyor.