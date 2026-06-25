ABD Senatosu’ndan İran’a yönelik savaş yetkisi tartışmasında geri adım

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Senatosu’nun, Donald Trump’ın İran’a yönelik olası askeri yetkilerini sınırlamaya dönük bir girişimi ilerletmekten vazgeçtiği bildirildi.

Tasarıya ilişkin bir gün önce yapılan oylamada savaş yetkilerinin kısıtlanması yönünde bir metin kabul edilirken, sonraki süreçte Senato’nun bu yaklaşımını değiştirdiği ve benzer bir düzenlemenin ilerletilmesini reddettiği aktarıldı.

Gelişme, ABD iç siyasetinde İran politikası üzerinden yürüyen tartışmaların devam ettiği bir dönemde yaşandı.

Donald Trump, oylamaya ilişkin sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Senato’daki oylama sonucunun İran’a yönelik bir “uyarı” niteliği taşıdığını ifade etti.

Trump ayrıca bazı senatörlerin oy değişimlerine dikkat çekerek, destek veren isimlere teşekkür ettiği mesajını paylaştı.

Senato’daki bu geri adımın, ABD’nin İran’a yönelik askeri ve diplomatik stratejisi konusunda Kongre içi görüş ayrılıklarını yeniden görünür kıldığı değerlendiriliyor.