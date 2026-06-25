Lübnan'da Siyonist işgal sona erecek mi?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: El-Meyadin televizyonuna konuşan bölgesel güvenlik ve siyasi bir kaynak, Siyonist rejim yetkililerinin artan söylemlerinin, siyasi ve askeri alandaki başarısızlıkların yanı sıra iç gerilimlerin derinleştiğine işaret ettiğini belirtti.

Kaynağın aktardığına göre, Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, sahadaki gelişmeler ve ateşkes sürecine ilişkin baskılar nedeniyle belirli mutabakat çerçevelerini kabul etmek durumunda kaldığı ifade edildi.

Aynı değerlendirmede, Netanyahu’nun zaman zaman sert ve aşırı söylemler kullanmasının, sonraki diplomatik veya askeri adımların hazırlığı olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Direniş güçlerinin ateşkes sürecinin şekillenmesinde etkili olduğu ve sahadaki dengeleri belirleyen temel aktörlerden biri olarak öne çıktığı yönündeki görüşler kayda geçti.

ABD-İran süreci ve bölgesel mekanizma iddiası

Haberde ayrıca, ABD ile İran arasında İsviçre’de yürütülen görüşmeler kapsamında bir “ihtilaf çözüm mekanizması” üzerinde mutabakata varıldığı iddia edildi.

Söz konusu mekanizmanın, İran, Lübnan ve arabulucu ülkeler Katar ile Pakistan’ın katılımıyla oluşturulduğu ve ateşkesin uygulanmasını denetlemeyi hedeflediği belirtildi.

Kaynağa göre, bu çerçevede Siyonist rejim ordusunun çekilme planına ilişkin ön hazırlıkların hazırlandığı ve sürecin teknik inceleme aşamasında olduğu ifade edildi.

Bölgesel gelişmelerin, ABD’nin İsrail politikalarına yönelik artan iç eleştirilerle birlikte değerlendirildiği, özellikle Trump yönetimine yönelik tartışmaların bu sürece yansıdığı aktarıldı.

Washington’un yaklaşımının ise doğrudan askeri tırmanmayı önleme ve bölgesel çatışmayı kontrol altında tutma hedefiyle ilişkilendirildiği kaydedildi.