İran'dan ABD'nin saldırısına anında misilleme geldi: Amerikan hedefleri vuruldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin ateşkesi ihlal ettiği belirtilerek bölgede konuşlu ABD ordusuna ait bazı noktaların Deniz Kuvvetleri tarafından hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, ABD’nin işgalci ve “taahhütlerini ihlal eden” bir yaklaşım sergilediği ifade edilirken, Hürmüz Boğazı’nda “uygunsuz rotadan geçen bir gemi” gerekçesiyle İran’a yönelik hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Bu iddianın ardından İran tarafının karşılık verdiği aktarıldı.

Devrim Muhafızları açıklamasında, bölgedeki ABD askeri unsurlarının konuşlandığı noktaların hedef alındığı ifade edildi. Söz konusu operasyonun, misilleme niteliğinde gerçekleştirildiği vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş ve kontrol düzenlemelerine ilişkin bir mutabakata atıf yapılarak, ABD’nin bu düzeni ihlal ettiği ve farklı tarafları tahrik ettiği belirtildi. Bu nedenle “gereken yanıtın verildiği” ve benzer ihlallerin tekrarı halinde karşılığın daha geniş olacağı ifade edildi.