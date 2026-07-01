Yemen’de Kritik Eşik: Aşiretler Husi’nin Çağrısı Üzerine “Genel Seferberlik”e Geçti

Aşiret temsilcileri, başkent Sana’dan ülkenin kuzey ve batı bölgelerine kadar uzanan geniş bir alanda alınan bu kararın, hem dış baskıları caydırmayı hem de iç cephede dayanıklılığı artırmayı hedeflediğini belirtiyor. Sürecin organizasyonu için yerel komitelerin oluşturulduğu, lojistik ve insan gücünün yeniden düzenlenmeye başlandığı bildiriliyor.

Yemen’in aşiret yapısı göz önüne alındığında, bu tür bir seferberlik ilanı sahadaki güç dengelerini doğrudan etkileyebilecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle son aylarda ekonomik yaptırımların derinleşmesi ve askeri baskının artması, aşiretlerin ortak bir tutumda buluşmasını hızlandırmış durumda.

Aşiret liderleri, açıklamalarında bu kararın “savunmaya yönelik” olduğunu vurgularken, dış müdahaleler nedeniyle ülkede artan ekonomik sıkıntıların da bu adımda belirleyici olduğunu ifade ediyor. Ensarullah kanadı ise seferberliğin, Yemen’e yönelik tüm kuşatma ve saldırılara karşı “ulusal bir yanıt” niteliği taşıdığını savunuyor.

Bölgedeki gözlemciler, aşiretlerin bu ölçekte organize olması halinde Yemen sahasında yeni bir güç denklemine kapı aralanabileceğini, bu gelişmenin hem siyasi müzakereleri hem de askeri operasyonların seyrini etkileyebileceğini belirtiyor.