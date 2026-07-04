El Cezire: Şehit Ayetullah Hamanei'nin veda törenine dünyanın dört bir yanından katılım sağlandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katar merkezli El Cezire televizyonunun internet sitesi, Şehit Lider Ayetullah Seyyid Ali Hamanei için Tahran'da düzenlenen veda törenine ilişkin yayımladığı haberde, organizasyonun İran tarihinin en büyük cenaze törenlerinden biri olmasının beklendiğini yazdı.

Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre El Cezire, törenin ilk gününün perşembe günü Şehit Lider Hamanei'nin naaşının geniş halk kitlelerinin önüne getirilmesiyle başladığını belirtti. Haberde, yas sloganlarının tören alanında yankılandığı, bazı katılımcıların ise kalabalığa çiçek attığı ifade edildi.

Haberde ayrıca İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başta olmak üzere üst düzey İranlı yetkililerin Şehit Lider Hamanei'nin naaşına saygılarını sunduğu aktarıldı.

El Cezire, törene yönelik uluslararası katılımı üç ana başlık altında değerlendirdi. Buna göre ilk grubu dünyanın çeşitli ülkelerinden Tahran'a gelen halk oluştururken, ikinci grupta akademisyenler, din âlimleri, medya temsilcileri, önde gelen şahsiyetler ve Direniş Cephesi temsilcileri yer aldı. Üçüncü grubu ise resmi devlet heyetleri oluşturdu.

Haberde, dün gerçekleştirilen törende çok sayıda üst düzey yabancı yetkilinin İmam Humeyni Musallası'na gelerek Şehit Lider Hamanei'ne son görevini yerine getirdiği belirtildi. Bu isimler arasında Irak Cumhurbaşkanı Nezar Amidi, Irak Parlamento Başkanı Heybet el-Halbusi, Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Kavelaşvili'nin bulunduğu kaydedildi.

Haberde ayrıca, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Ahmed Vahidi'nin de savaş sürecinden bu yana nadir görülen bir kamuoyu katılımıyla törende hazır bulunduğu ifade edildi.

El Cezire'nin aktardığı katılımcı listesinde ayrıca Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Hureyci'nin yanı sıra Katar, Mısır ve Umman'dan gelen resmi heyetlerin de yer aldığı bildirildi.

Haberde, Direniş Cephesi'nin önde gelen hareketlerinden Hizbullah, Hamas ve İslami Cihad temsilcilerinin de veda törenine katıldığı belirtildi. Ayrıca Lübnan Hizbullahı'nın şehit eski Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah ile direniş komutanı İmad Muğniye'nin ailelerinin de törende hazır bulunduğu aktarıldı.