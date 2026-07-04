Şehit İmam Hamanei için anma süreci başladı: Tahran’dan Meşhed’e uzanan program icra ediliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Şehit Lider Ayetullah Seyyid Ali Hüseyni Hamanei için Tahran’daki İmam Humeyni Musallası’nda düzenlenen veda töreni, sabahın ilk saatlerinden itibaren milyonlarca kişinin katılımıyla başladı.

Törenin, ülke genelinde ve bölgedeki kutsal şehirlerde devam edecek geniş kapsamlı bir anma programının parçası olduğu bildirildi.

Şehit Lider Hamanei için oluşturulan anma ve uğurlama koordinasyon merkezine göre, Tahran’daki veda töreni Cumartesi günü başlamış olup Pazar gününe kadar İmam Humeyni Musallası’nda sürecektir. Tahran’daki ana cenaze yürüyüşünün ise Pazartesi günü gerçekleştirileceği açıklandı.

Program kapsamında cenaze törenlerinin Salı günü Kum’da, Perşembe günü Meşhed’de düzenleneceği ve Şehit Lider’in İmam Rıza Türbesi’nde defnedileceği belirtildi.

Ayrıca Çarşamba günü Necef ve Kerbela gibi kutsal şehirlerde de özel veda ve anma törenlerinin yapılacağı ifade edildi.

Organizatörler tarafından yapılan açıklamada, Cuma günü Tahran’da çok sayıda devlet başkanı, yabancı heyet ve dinî liderin katılımıyla resmî taziyelerin kabul edildiği aktarıldı. Geniş halk katılımının, Şehit Lider Hamanei’ye son bir veda olmanın yanı sıra İslam Devrimi’nin değerlerine, İslam’a ve şehitlere bağlılığın yeniden teyidi niteliği taşıdığı belirtildi.

Şehit Lider Ayetullah Hamanei’nin, 28 Şubat’ta İran’a yönelik ABD-İsrail eksenli saldırıların son dalgası sonrasında şehit olduğu ifade edildi.

Söz konusu saldırılarda üst düzey yetkililer ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği, İran’ın buna karşılık olarak ABD ve İsrail’e ait stratejik ve hassas hedeflere en az 100 noktasal misilleme gerçekleştirdiği aktarıldı. Bu karşılıkların ardından ABD’nin 7 Nisan’da tek taraflı ateşkes ilan ettiği belirtildi.