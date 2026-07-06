Al Mayadeen: Milyonların katıldığı cenaze töreni İran'dan dünyaya güçlü siyasi mesaj verdi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyasi analistler, El Meyadin televizyonuna yaptıkları değerlendirmelerde, İran'ın şehit lideri Ayetullah Uzma Seyyid Ali Hamaney'in cenaze törenine milyonlarca kişinin katılımının önemli siyasi mesajlar taşıdığını vurguladı.

Haberde, cenaze törenindeki yoğun halk katılımının, "şehitlerin kanının yerde kalmayacağı" yönünde açık bir siyasi mesaj verdiği belirtilirken, İran halkının direniş çizgisine bağlılığını ve ulusal birlik iradesini güçlü biçimde ortaya koyduğu ifade edildi.

Analistler, İran'da oluşan iç dayanışma atmosferinin siyasi alanda ve müzakere sürecinde etkileri görülecek yeni bir toplumsal bilinç oluşturduğunu kaydetti. Değerlendirmelerde, ABD'nin İran'a ilişkin öngörüleri ile Washington yönetiminin yürüttüğü medya savaşının sahadaki gelişmeler karşısında başarısız olduğunun ortaya çıktığı belirtildi.

Öte yandan, bugün sabahın ilk saatlerinden itibaren dünyanın önde gelen haber kuruluşlarının, Tahran'da düzenlenen ve milyonlarca kişinin katıldığı şehit liderin cenaze törenini canlı ve anbean takip ettiği bildirildi.