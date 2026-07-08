Necef’te Milyonluk Veda: Hamenei İçin Tarihi Cenaze Töreni

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel güvenlik mimarisinin yeniden sarsıldığı kritik bir dönemde, Irak’ın kutsal kenti Necef, tarihi bir güne tanıklık etti. ABD ve İsrail’in ortak operasyonuyla şehit edilen İran Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei için düzenlenen cenaze töreni, beklentilerin üzerinde bir katılımla gerçekleşti.

Sokaklar Tıklım Tıklım Doldu

Yerel yetkililerden ve organizasyon komitesinden alınan verilere göre, tören alanına ve çevresindeki ana arterlere akın edenlerin sayısı 2,3 milyonu aştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Necef’e giriş yapan konvoylar ve bölge halkı, cenaze namazı için Musalla ve çevresindeki geniş alanları tamamen doldurdu. Kentteki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, tören alanından yansıyan görüntüler, bölgedeki yasın geniş çaplı bir siyasi tepkiye dönüştüğünü ortaya koydu.

“Direniş Hattında Kenetlenme”

Töreni takip eden analistler, katılımcı sayısının yüksekliğine dikkat çekerek bunun sadece bir “uğurlama” değil, aynı zamanda bölgedeki ABD ve İsrail etkisine karşı güçlü bir “halk iradesi beyanı” olduğu görüşünde. Irak’ın farklı şehirlerinden ve komşu ülkelerden gelen çok sayıda grup, atılan sloganlar ve taşınan pankartlarla İran liderine olan bağlılıklarını ve saldırıya yönelik öfkelerini dile getirdi.

Bölgesel Mesaj

Necef’teki bu kitlesel anma, sadece bir defin töreni olarak kalmadı; aynı zamanda Direniş Ekseni olarak adlandırılan bloğun, lider kaybı sonrasındaki dayanışma kapasitesini dünyaya göstermesi açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. Cenaze namazının ardından kalabalığın kenti terk etme sürecinde de tansiyonun yüksek olduğu ve bölgedeki güvenlik birimlerinin teyakkuza geçtiği bildirildi.

Irak yönetimi tören sonrası halka sükunet çağrısında bulunurken, Necef’teki bu devasa anma, önümüzdeki günlerde Tahran ve Washington hattında yaşanacak olası diplomatik veya askeri hamlelerin habercisi niteliğinde.