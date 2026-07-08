Trump’tan Tahran’a Şok Çıkış: “Ateşkes Bitti, Müzakereler Zaman Kaybı!”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- NATO zirvesinin ikinci günü, dünya diplomasi tarihine geçecek sertlikte bir hamleyle sarsıldı. Ankara’da düzenlenen zirve kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, İran konusundaki stratejik yol haritasını tamamen değiştirdiğini ilan etti.

“Anlaşma Artık Geçersiz”

Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Trump, İran ile imzalanan mevcut Mutabakat Zaptı’nın (MoU) işlevini yitirdiğini belirterek, “Ateşkes bitti. Bu anlaşma artık kağıt üzerinde bir hüküm taşımıyor” dedi. Trump’ın bu ifadeleri, İran ile bir süredir yürütülen diplomatik çabaların fiilen durduğuna dair en net sinyal olarak kabul edildi.

“Zaman Kaybetmeye Niyetimiz Yok”

İran ile olası bir müzakere sürecine dair de kapıları kapatan ABD Başkanı, Tahran yönetimiyle yapılacak görüşmelerin artık bir çözüm üretmeyeceğini savunarak sert konuştu. Trump, “Tahran ile müzakere etmek artık sadece bir zaman kaybı. Diplomasinin bittiği yerde, sonuç odaklı hareket etme vaktidir” diyerek, ABD’nin bölgedeki duruşunun daha sert bir noktaya evrileceğinin altını çizdi.

Diplomasi Trafiği ve Beklentiler

Trump’ın NATO zirvesi gibi çok taraflı bir platformda bu denli net bir rest çekmesi, müttefikler arasında da yankı uyandırdı. Ankara kulislerinde, bu çıkışın NATO’nun İran ve Orta Doğu stratejisini nasıl etkileyeceği tartışılırken; Washington’ın bu hamlesinin, bölgedeki askeri hareketliliği tetikleyip tetiklemeyeceği merak konusu.

Uzmanlar, Trump’ın bu açıklamasıyla “diplomatik çözüm” dönemini kapatıp, “maksimum baskı” dönemini yeniden başlattığını belirtiyor. Şimdi gözler, Beyaz Saray’ın bu restine Tahran’ın nasıl bir yanıt vereceğinde.