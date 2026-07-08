Tahran’dan “Hürmüz” Resti: Hatemu’l-Enbiya’dan ABD’ye Sert Uyarı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgedeki askeri hareketliliğin doruk noktasına ulaştığı bugünlerde, İran’ın üst düzey askeri komuta merkezi Hatemu’l-Enbiya’dan kritik bir çıkış geldi. ABD’nin güney bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıları “egemenlik ihlali” olarak nitelendiren karargâh yönetimi, bu hamlelerin karşılıksız kalmayacağı sinyalini verdi.

“Hürmüz Yönetimi Tartışmaya Kapalı”

Karargâhtan yapılan açıklamada, sadece saldırıların kınanmasıyla yetinilmedi; aynı zamanda küresel enerji hattının can damarı olan Hürmüz Boğazı’na ilişkin stratejik bir uyarıda bulunuldu. Komuta kademesi, Boğaz’ın yönetimi, güvenliği ve kontrolü konusunda “üçüncü taraf bir müdahaleyi” kesinlikle kabul etmeyeceklerini vurguladı. Askeri kaynaklar, bu bölgenin İran’ın ulusal güvenliğinin merkezinde yer aldığını ve buraya yönelik herhangi bir provokatif hamlenin, bölgeyi topyekün bir çatışmaya sürükleyebilecek bir “kırmızı çizgi” olduğunu belirtti.

Sahada “Gözdağı” Dönemi

Analistler, Hatemu’l-Enbiya’nın bu çıkışını, İran’ın savunma doktrinindeki “aktif caydırıcılık” stratejisinin bir parçası olarak yorumluyor. Saldırıların gerçekleştiği güney hattında askeri hareketliliğin artırıldığı ve bölgedeki hava savunma sistemlerinin tam teyakkuz haline geçirildiği haberleri gelirken, Tahran’ın bu hamleyle hem yerel kamuoyuna “kararlılık” mesajı verdiği hem de Batılı müttefiklere “maliyetli bir çatışma” uyarısında bulunduğu görülüyor.

Diplomaside “Sessizlik”, Sahada “Gerilim”

Washington’dan henüz bu sert çıkışa doğrudan bir yanıt gelmezken, uluslararası denizcilik gözlemcileri Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş güvenliğinin önümüzdeki günlerde daha hassas bir süreçten geçeceğine dikkat çekiyor. Hatemu’l-Enbiya Merkez Karargâhı’nın bu tutumu, bölgedeki askeri dengelerin sadece hava sahası veya kara operasyonlarıyla sınırlı kalmayıp, deniz ticaret yollarını da içine alan bir “satranç oyununa” dönüştüğünü