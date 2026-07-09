Video / Kerbela’da, Şehit Devrim Lideri’nin pak ve mukaddes cenazesi, Hz. Ebulfazl Abbas’ın (a.s.) mübarek zarihinin yanında Harem-i Şerif hizmetkârla

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Şehit Devrim Lideri’nin pak ve mukaddes cenazesi, Hz. Ebulfazl Abbas’ın (a.s.) mübarek zarihinin yanında manevi ve duygu yüklü anlara sahne oldu. Hz. Ebulfazl Abbas’ın (a.s.) Harem-i Şerifi’nde görev yapan hizmetkârlar, Şehit Lider’in mübarek cenazesini gül yağmuruna tutarak ona vefa, saygı ve bağlılıklarını gösterdi.

Direniş cephesi açısından derin anlam taşıyan bu görüntüler, Şehit Devrim Lideri’nin yolunun Kerbela ruhu, fedakârlık bilinci ve Hz. Abbas’ın sadakat mirasıyla bütünleştiğini bir kez daha ortaya koydu.