İran Dışişleri Bakanlığı’ndan İngiltere’ye Sert Tepki: Devrim Muhafızları Kararı Uluslararası Hukukun İhlali

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Tahran yönetimi, Londra’nın bu adımını “İran’ın egemenlik haklarına doğrudan bir müdahale” olarak değerlendirdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu’nun İran’ın resmi ve yasal askeri yapısı olduğu hatırlatılarak, bu kurumun hedef alınmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

İngiltere’nin “güvenlik tehdidi” tanımlamasının hiçbir hukuki zemini bulunmadığı belirtilen açıklamada, söz konusu kararın bölgedeki istikrarı bozmaya yönelik siyasi bir hamle olduğu ifade edildi. Tahran, bu yaklaşımın uluslararası hukuk kurallarını ve devletlerin iç işlerine karışmama ilkesini ihlal ettiğini belirterek, İngiltere’yi bu karardan dönmeye çağırdı.

Yaşanan bu diplomatik gerilimin, Tahran-Londra hattındaki ilişkileri daha da zorlayacağı öngörülürken, İran tarafı ulusal çıkarlarını korumak adına gerekli karşı tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.