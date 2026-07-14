  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

İsrail Ordusunda Derin Kriz: Operasyonel Kapasite ve Yedek Kuvvet Sisteminde Çöküş İddiaları

14 Temmuz 2026 - 19:10
News ID: 1840277
İsrail Ordusunda Derin Kriz: Operasyonel Kapasite ve Yedek Kuvvet Sisteminde Çöküş İddiaları

İsrail ordusunun ağır ekipman kayıpları ve operasyonel kapasitesindeki ciddi düşüş nedeniyle darboğaza girdiği, yedek kuvvet sisteminin ise fiili bir çöküş yaşadığı bildiriliyor. İddialara göre, paylaşılan resmi veriler sahadaki krizin gerçek boyutlarını kamuoyundan gizlemek için yeterli olmuyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) bünyesindeki operasyonel süreçlerin ciddi bir erozyona uğradığına dair raporlar, bölgedeki askeri dengeler üzerinde soru işaretleri yaratıyor. Sahadan gelen bilgiler, ordunun özellikle ağır ekipman kayıpları konusunda telafisi güç bir süreçten geçtiğini ve bu durumun birliklerin çatışma alanlarındaki hareket kabiliyetini kısıtladığını ortaya koyuyor.

Yedek kuvvet sisteminin ise personel devamlılığı, motivasyon eksikliği ve teknik altyapı yetersizlikleri nedeniyle fiili bir çöküş sürecine girdiği ifade ediliyor. Uzmanlar, mevcut krizin ordu içindeki hiyerarşik ve operasyonel disiplini zayıflattığı konusunda uyarıda bulunuyor.

Öte yandan, İsrail makamları tarafından paylaşılan resmi rakamların sahadaki yıkımı tam olarak yansıtmadığı ve gerçek tablonun saklandığına dair iddialar, askeri çevrelerdeki tartışmaları alevlendiriyor. Bu durumun, İsrail’in stratejik savunma doktrini ve uzun vadeli askeri hazırlık planları üzerinde ciddi etkiler bırakabileceği değerlendiriliyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha