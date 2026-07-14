İsrail Ordusunda Derin Kriz: Operasyonel Kapasite ve Yedek Kuvvet Sisteminde Çöküş İddiaları

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) bünyesindeki operasyonel süreçlerin ciddi bir erozyona uğradığına dair raporlar, bölgedeki askeri dengeler üzerinde soru işaretleri yaratıyor. Sahadan gelen bilgiler, ordunun özellikle ağır ekipman kayıpları konusunda telafisi güç bir süreçten geçtiğini ve bu durumun birliklerin çatışma alanlarındaki hareket kabiliyetini kısıtladığını ortaya koyuyor.

Yedek kuvvet sisteminin ise personel devamlılığı, motivasyon eksikliği ve teknik altyapı yetersizlikleri nedeniyle fiili bir çöküş sürecine girdiği ifade ediliyor. Uzmanlar, mevcut krizin ordu içindeki hiyerarşik ve operasyonel disiplini zayıflattığı konusunda uyarıda bulunuyor.

Öte yandan, İsrail makamları tarafından paylaşılan resmi rakamların sahadaki yıkımı tam olarak yansıtmadığı ve gerçek tablonun saklandığına dair iddialar, askeri çevrelerdeki tartışmaları alevlendiriyor. Bu durumun, İsrail’in stratejik savunma doktrini ve uzun vadeli askeri hazırlık planları üzerinde ciddi etkiler bırakabileceği değerlendiriliyor.