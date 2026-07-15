İran Uzay Programında Yeni Eşik: Nahid-3 Tasarımda İlerledi, Şehit Süleymani Takımyıldızı İlk Faz İçin Fırlatma Sürecine Yaklaştı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran, 2026 yılı boyunca sürdürdüğü uzay programında iki ana projeyi öne çıkarıyor: Jeostasyoner yörüngede görev yapması planlanan Nahid-3 haberleşme uydusu ve alçak yörüngede hizmet verecek Şehit Süleymani uydu takımyıldızı.

İran Uzay Ajansı Başkanı Hasan Salarieh’in son açıklamalarına göre, Nahid-3 projesi henüz tam üretim ya da fırlatma safhasına geçmiş değil; ancak tasarım sürecinde belirleyici kabul edilen bazı kritik eşikler aşılmış durumda. Yarı resmi ve resmi kaynaklarda yer alan bilgilere göre uydu, yaklaşık 36 bin kilometre irtifadaki jeostasyoner yörüngede çalışacak şekilde geliştiriliyor. Bu kapsamda özellikle itki, yönelim kontrolü ve diğer temel alt sistemlerde mühendislik çalışmaları sürüyor. Son açıklamalarda, bazı önemli alt sistemlerin üretim hazırlıklarının ve ilk teknik çalışmalarının başladığı da belirtildi.

Bu tablo, Nahid-3 için doğrudan bir fırlatma takviminin netleştiği anlamına gelmiyor. Mevcut veriler, projenin halen tasarım ağırlıklı bir safhada olduğunu, buna karşın teknik olgunlaşmanın önceki döneme göre daha ileri bir noktaya taşındığını ortaya koyuyor. İran tarafı, 1405 İran yılı içinde tasarım, prototip ve mühendislik modellerinde daha görünür ilerleme hedefliyor.

Öte yandan, Şehit Süleymani uydu takımyıldızı İran’ın yakın dönem uzay planlamasında daha operasyonel bir dosya olarak öne çıkıyor. Proje, dar bant haberleşme, düşük hacimli veri aktarımı ve nesnelerin interneti tabanlı hizmetler için geliştiriliyor. İranlı yetkililer, sistemin özellikle acil mesajlaşma, yer tabanlı altyapının sınırlı olduğu alanlarda veri iletimi ve çeşitli sensör ağlarının takibi gibi görevlerde kullanılmasının planlandığını aktarıyor.

Projeye ilişkin sayısal ayrıntılarda farklı kaynaklar arasında kısmi farklar bulunuyor. Bazı önceki resmi açıklamalarda ilk faz için yaklaşık 20 uydudan söz edilirken, daha güncel yayınlarda bu yapının 24 uyduluk bir paket olarak ele alındığı görüldü. Aynı güncel çerçevede operasyonel ve yedek uydu dağılımına ilişkin rakamlar da kaynaklara göre değişiyor. Buna rağmen ortak nokta, ilk fazın çoklu uydu mimarisiyle kurulacağı ve mevcut aşamada kalan platformların entegrasyon sürecinde bulunduğu yönünde.

Son açıklamalar, takımyıldızın hemen yörüngeye yerleştirildiğini değil, fırlatma öncesi hazırlık zincirinin hızlandığını gösteriyor. İran basınında yer alan bilgiler, 2025 yılı içinde daha erken hedefler telaffuz edilmiş olsa da programın fiili takviminin 2026 sonuna doğru kaydığını ortaya koyuyor. Bu da projenin siyasi söylem düzeyinden çıkarak daha temkinli bir teknik takvime oturtulduğuna işaret ediyor.