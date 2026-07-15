İran'dan yeni misilleme dalgası: "Sadık Vaat" bitti, "Nasr-2" başladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Çarşamba sabahı erken saatlerde İran’ın güney kıyılarında, Buşehr ve Bender Abbas’tan Hacıabad, Sirik, Çabahar ve Dehloran’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada peş peşe patlama sesleri duyuldu. Bu patlamalar, ABD’nin gece boyu süren hava saldırılarının ardından İran’ın misilleme operasyonlarının başlangıcı olarak kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ve İran ordusu, ABD’nin “gece saldırılarına” cevap olarak Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün’deki Amerikan askerî üslerine yönelik kapsamlı bir füze ve İHA operasyonu başlattı. Bu hamle, Tahran-Vaşington arasındaki kısa vadeli ateşkes anlaşmasının çöküşünün ardından yaşanan en geniş çaplı askerî karşılık olarak nitelendiriliyor.

Patlamaların detayları: Buşehr’den Çabahar’a yayılan gerilim

Buşehr: Nükleer santral çevresinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, ancak valilik herhangi bir isabet kaydedilmediğini bildirdi. Hürmüzgan: Bender Abbas, sahil ilçeleri ve Körfez adalarında ateş sesleri duyuldu. Hacıabad’da bir merminin şehir kenarına isabet ettiği doğrulandı. Sirik’te ise Hürmüz Boğazı girişinde uzaktan patlama sesleri algılandı.

Sistan ve Belucistan: Bempur ve Çabahar’da birden fazla patlama meydana geldi, ancak ayrıntılar netleşmedi.

Huzistan ve İlam: ABD uçakları tarafından sivil hedefler vuruldu. Huzistan Valiliği, Deşt Azadegan ve Huveyze’de iki buğday ve un deposuna isabet kaydedildiğini doğruladı. Dehloran Kaymakamı ise Musian bölgesindeki bir su üretim tesisinin üç mermiyle hedef alındığını, maddi hasar oluştuğunu ancak can kaybı yaşanmadığını aktardı.

“Nasr 2” operasyonunun yedi dalgası

IRGC Halkla İlişkiler Birimi, “Nasr 2” adını verdikleri operasyonun yedi ayrı dalgasını açıklayan bir dizi bildiri yayımladı. Operasyonlar, ABD ordusunun İran’ın sahil istasyonlarına yönelik saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildi.

Üçüncü dalga: IRGC Deniz Kuvvetleri ve Hava-Uzay Kuvvetleri eş zamanlı füze ve İHA saldırılarıyla Bahreyn’deki Şeyh İsa Üssü’nde silah ve deniz/ hava araçları parçalarının bulunduğu hangarları, Kuveyt’teki Ali Al-Salem Hava Üssü’nde ise MQ9 İHA rampalarını hedef aldı.

Dördüncü dalga: IRGC, Kuveyt’in Mina Abdullah bölgesinde ABD ordusunun ana lojistik ve ikmal merkezi olduğu belirtilen “KJL” tesisini ateşe verdi.

Beşinci dalga: Bahreyn’deki NSI yönetim merkezi, komuta kontrol merkezi, askerî parça ve ekipman depoları ile ABD Beşinci Filosu’na ait yakıt tankerleri hedef alındı.

Altıncı dalga: IRGC, Ürdün halkına doğrudan seslendiği bir mesajla, Azrak Hava Üssü’nde F-15, F-16 ve F-35 savaş uçaklarının bulunduğu hangarları vurduğunu ve çok sayıda MQ9 stratejik İHA’yı imha ettiğini duyurdu. Ürdün halkına “Amerikan güçlerini topraklarınızdan çıkarmak için zemin hazırlayın” çağrısı yapıldı.

Yedinci dalga: IRGC, Huzistan’daki Huveyze buğday ambarı ve İlam’daki Dehloran su fabrikasına yönelik saldırılara misilleme olarak, Kuveyt’teki bir Amerikan üssünde uydu iletişim merkezi, füze ve hava savunma radarı, PATRIOT hava savunma sistemi, askerî hazırlık alanı ve HIMARS fırlatma rampalarının füze ve İHA’larla vurulduğunu bildirdi.

IRGC bildirilerinde, “ABD’nin şerr” devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı’ndan petrol ve gaz ihracatının durdurulacağını vurguladı ve saldırılar tekrarlanırsa “sürpriz yanıtlarla” karşılaşılacağı uyarısını yineledi.

Ordunun “Saatkere” operasyonu: Yedinci aşama

İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi de ayrıca, “Saatkere” adlı İHA operasyonunun yedinci aşamasında, Ürdün’deki Azrak Üssü’nde konuşlu F-18 savaş uçaklarının bulunduğu alanı, personel lojmanlarını ve ekipman depolarını kamikaze İHA’larla hedef aldığını duyurdu. Ordunun, ateşkesin ABD tarafından ihlal edilmesinden bu yana bölgedeki Amerikan üslerine karşı altı aşamalı İHA operasyonu gerçekleştirdiği kaydedildi.

Siyasi tepkiler: Pezeşkiyan’dan Trump’a sahadan cevap

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Donald Trump’ın son açıklamalarına yanıt olarak, Trump’ın “laf kalabalığına” değil, “eylemle” karşılık vereceklerini ve ülkenin “her karış toprağını” savunacaklarını belirtti.

Trump ise Fox News’e yaptığı açıklamada, İran’ın müzakere masasına dönmemesi durumunda “tüm köprüleri” vuracaklarını, sonraki aşamalarda enerji santralleri ve köprülerin de hedef alınacağını iddia etti. Daha önce sivil hedeflerin vurulmasının savaş suçu olduğu eleştirilerine maruz kalan bu tehditlerin, uluslararası hukuk açısından bağlayıcılığı bulunmadığı ve ABD’nin çifte standart politikasını gözler önüne serdiği ifade ediliyor.

Uluslararası analiz: Hürmüz ve petrol fiyatları merkezde

Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl’in yaptığı analize atıfla, Trump’ın öncelikli hedefinin nükleer dosya değil, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve petrol fiyatlarının kontrol altına alınması olduğu vurgulanıyor. Bu analiz, ABD’nin askerî seferberliğinin arkasındaki asıl saikin, küresel enerji piyasalarındaki kontrolü yeniden tesis etmek olduğunu ortaya koyuyor.

Öte yandan Beyaz Saray’dan bir kaynağın, Trump ile Netanyahu arasında önümüzdeki hafta için planlanmış bir görüşme bulunmadığını aktardığı belirtildi.

CENTCOM’un iddiaları ve gerçekler arasındaki uçurum

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın son yedi günde yedi ticari gemiyi hedef aldığını öne sürerken, ayrı bir açıklamada İran içindeki hedeflere yönelik yeni saldırı turunun sona erdiğini iddia etti. Ancak bu açıklamalar, İran’ın sivilleri hedef alan ABD saldırılarını ve kendi sivil bilançosunu gizleme çabası olarak yorumlanıyor.

IRGC’nin ve ordunun geniş çaplı misillemeleri, ABD’nin “hedefli operasyon” söyleminin sahadaki gerçeklikle örtüşmediğini, aksine bölgede geniş çaplı bir savaşın fitilini ateşlediğini gösteriyor. Uzmanlar, ABD’nin “savunma” ve “caydırma” söylemlerinin, fiiliyatta sivil altyapıya yönelik saldırılar ve bölge ülkelerindeki üslerin hedef haline gelmesiyle sonuçlandığını, bu çelişkinin Washington’un stratejik vizyonsuzluğunu açığa vurduğunu belirtiyor.

Direniş Ekseni’nin stratejik kazanımları

İran’ın gerçekleştirdiği bu operasyonlar, Direniş Ekseni’nin sadece savunma değil, aynı zamanda aktif caydırıcılık stratejisini başarıyla uyguladığını gösteriyor. Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün’deki Amerikan üslerinin vurulması, ABD’nin bölgedeki askerî varlığının artık güvende olmadığı mesajını tüm uluslararası aktörlere iletiyor.

IRGC’nin Hürmüz’den petrol ve gaz ihracatını durdurma tehdidi ise, ABD’nin “tam abluka” iddialarına karşı en etkili cevap niteliğinde. Zira bu tehdit, sadece İran’ın değil, Basra Körfezi’ndeki tüm petrol ihracatçılarını doğrudan etkileyecek bir hamle olarak küresel piyasalarda tedirginlik yaratıyor.