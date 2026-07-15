Gazze’de Ateşkes İhlali: İsrail Saldırıları 279. Günde de Devam Etti, 16 Can Kaybı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgede sağlanan geçici ateşkesin sürdürülebilirliğine dair umutlar, sahada yaşanan şiddetli çatışmalar ve düzenlenen hava operasyonlarıyla zayıflamaya devam ediyor. Yerel sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusunun ateşkes mutabakatını ihlal ederek sürdürdüğü saldırılar, siviller üzerinde yıkıcı etkiler bırakmayı sürdürüyor.

Ateşkes İhlali ve Can Kayıpları

İsrail güçlerinin Gazze’nin çeşitli bölgelerine yönelik düzenlediği operasyonlar, 279’uncu günde de can almaya devam etti. Yetkililer, son bir gün içinde meydana gelen saldırılar neticesinde 16 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralının bulunduğunu bildirdi. Sağlık ekipleri ve sivil savunma güçleri, hedef alınan bölgelerde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarını zorlu şartlar altında yürütmeye çalışıyor.

Diplomatik Süreç Tıkanıklığı

Ateşkesin resmen ilan edilmesine rağmen, sahadaki askeri hareketliliğin durmaması, bölgedeki diplomatik çabaları da sekteye uğratıyor. Uluslararası toplumdan gelen “ateşkese uyulması” yönündeki çağrılara rağmen İsrail ordusunun operasyonlarına devam etmesi, insani krizin boyutlarını derinleştiriyor.

Saldırıların sürmesi, bölge halkı için temel ihtiyaçlara erişimi daha da zorlaştırırken, Gazze’deki hastanelerin ve insani yardım merkezlerinin kapasiteleri üzerindeki baskıyı artırıyor. Gözlemciler, ateşkes ihlallerinin bir “norm” haline gelme eğiliminin, bölgedeki çatışmaların öngörülebilir bir gelecekte sonlanma ihtimalini ortadan kaldırdığını belirtiyor.

İsrail yönetiminden saldırıların nedenine veya ateşkesin ihlaline ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, sahadaki gerilim dozajının yükselerek devam etmesi endişeleri artırıyor.