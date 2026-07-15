İran’dan İslamabad Mutabakatı’nın geçersiz olduğu yönünde açıklama

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “ABD askerlerine ve uçaklarına ev sahipliği yapan Ürdün’deki Azrak Hava Üssü’ne kamikaze İHA’lar ile saldırı düzenlendi” ifadesine yer verildi. Bu hamlenin, ABD’nin bölgedeki varlığına doğrudan bir cevap niteliği taşıdığı ve İran’ın askerî caydırıcılığını sürdürdüğü belirtiliyor.

CENTCOM’dan “yeni saldırı dalgası” iddiası

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “CENTCOM unsurları, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanılan İran kabiliyetlerini daha da zayıflatmayı sürdürmek amacıyla İran’a yönelik ilave bir saldırı dalgası başlattı” denildiği öne sürüldü. Ancak bu açıklamanın, sahadaki gerçek durumu yansıtmadığı ve psikolojik harp unsuru olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

Trump’tan “tam abluka” iddiası

ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce yaptığı açıklamada, “İran’a tam abluka uygulanacağı, ancak bunun yalnızca İran limanlarına gelen-giden veya İran kargosu taşıyan gemiler için geçerli olacağı” yönündeki sözleri basına yansımıştı. Bu girişimin, uluslararası deniz hukukuna aykırı olduğu ve bölge ülkeleri arasında tepkiyle karşılandığı belirtiliyor.

Direniş Ekseni’nden dayanışma vurgusu

İran ve müttefikleri cephesinden yapılan değerlendirmelerde, ABD’nin abluka ve saldırı tehditlerine rağmen İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik kontrolünü koruduğu, Direniş Ekseni’nin ise her türlü askerî senaryoya karşı hazırlıklı olduğu vurgulanıyor. Bölgesel kaynaklar, İran’ın bu hamlelerle ABD’nin caydırıcılık iddialarını boşa çıkardığını ve müzakerelerde masadaki gücünü pekiştirdiğini aktarıyor.