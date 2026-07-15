ABD’nin mutabakat ihlali Hürmüz’ü kilitledi: Stratejik petrol rezervleri 1983 seviyesine geriledi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’nin İslamabad Mutabakatı’nı ihlal etmesi, Hürmüz Boğazı’nı yeniden küresel enerji krizinin merkezine taşıdı. Mutabakatın 5. maddesi, boğazın yönetiminden İran’ın sorumlu olduğunu ve Umman ile istişare, diğer bölge ülkeleriyle görüş alışverişi öngörüyordu. Ancak Washington’un özellikle son haftalarda boğazın güneyinde alternatif bir rota oluşturma girişimi, anlaşmayı ihlal eden adımlar olarak değerlendirildi.

Bu ihlaller, İran’ın ulusal güvenliğine yönelik tehdit olarak görülürken, Tahran yönetiminin askeri yanıtları ve 21 Temmuz’da Hürmüz’den ticari geçişin durdurulduğunu açıklamasıyla sonuçlandı.

Petrol fiyatları yeniden yükselişte

Boğazın kapanmasının ardından küresel petrol piyasalarında yeniden dalgalanma başladı. Mutabakat sonrası 75 dolar seviyesine gerileyen fiyatlar, şimdi 85 dolar bandına yükseldi. Uzmanlar, küresel enerji stoklarındaki azalmanın fiyatlar üzerinde belirleyici olduğunu ve dünya ekonomisi için alarm zillerinin çaldığını belirtiyor.

IEA’dan rekor stok çekimi

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi ülkeler, Hürmüz’deki kesintiyi telafi etmek için stratejik petrol rezervlerinden (SPR) rekor düzeyde çekim yaptı. 2026 Mart ayında 400 milyon varillik serbest bırakma, ajans tarihindeki en büyük koordineli eylem olarak kayıtlara geçti.

ABD rezervleri 1983’ten bu yana en düşük seviyede

ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre, 3 Temmuz itibarıyla ABD’nin stratejik petrol rezervi 319,5 milyon varile geriledi. Bu rakam, Nisan 1983’ten bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi. Maksimum kapasite olan 713,5 milyon varilden 405 milyon varil daha az olan bu seviye, Washington’ın enerji güvenliği açısından kritik bir eşiği işaret ediyor.

Analist: “Rezervlerin yeniden doldurulması yıllar alacak”

Enerji piyasası analisti Ehsan Cenabi, İRNA’ya yaptığı değerlendirmede, stratejik rezervlerin geçici şoklara karşı etkili ancak uzun süreli krizlerde yetersiz kaldığını vurguladı. Cenabi’ye göre, anlaşma sonrası yeniden doldurma sürecinin 2028’e kadar uzayabileceği ve günlük 664 bin varillik ek talep oluşturabileceği tahmin ediliyordu; ancak gerilimin yeniden tırmanması bu planları sekteye uğrattı.

Asya ülkeleri en büyük kaybeden

Analist, Hürmüz’deki gerilimden en çok Asya ülkelerinin etkilendiğini belirtti. Çin günlük 4,5 milyon varil, Hindistan 1,2 milyon varil, Güney Kore ve Japonya ise sırasıyla 1,8 ve 1,7 milyon varil ithalatını bu boğaz üzerinden yapıyor. Japonya, petrol ihtiyacının yaklaşık %90’ını bölgeden karşılıyor.

Gübre krizi ve gıda güvenliği tehlikesi

Krizin en az bilinen ancak çok ciddi bir sonucu da gübre ticaretindeki aksama. Dünya deniz yoluyla taşınan kimyasal gübrenin yaklaşık %30’u Hürmüz üzerinden geçiyor. Bu rotanın kapanması, üre gübresi fiyatlarını fırlattı ve başta Afrika ile Asya olmak üzere gıda ithalatçısı ülkelerde gelecek hasat dönemi için endişe yaratıyor.

Körfez ülkeleri de zararda

Irak, Kuveyt ve Katar gibi Basra Körfezi ülkeleri, alternatif boru hatlarına sahip olmadıkları için ihracatlarını büyük ölçüde kaybetti. Suudi Arabistan ve BAE ise önceden yaptıkları boru hattı yatırımları sayesinde kısmi bir çıkış sağlasa da deniz yoluyla ihracatları ciddi şekilde düştü.

Uzman görüşü: “Çözüm müzakerelerin yeniden başlaması”

Cenabi, mevcut krizin tek çözümünün Hürmüz’deki geçiş düzenlemelerine ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması ve ateşkese dönülmesi olduğunu belirtti. Stratejik rezervlerin sınırlı olduğunu ve uzun vadeli krizlerde etkisiz kaldığını vurgulayan analist, “Bu kriz, rezervlerin ne kadar önemli olduğunu gösterdi ancak aynı zamanda sınırsız olmadıklarını ve yeniden doldurmanın başlı başına bir zorluk teşkil ettiğini de ortaya koydu” dedi.