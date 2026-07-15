İngiliz Düşünce Kuruluşu Chatham House: ABD Sosyal Medya Üzerinden Yönetiliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:

İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House bünyesindeki Uluslararası Hukuk Programı Küresel Yönetişim ve Güvenlik Merkezi Direktörü Mark Weller, kaleme aldığı analizde Başkan Donald Trump’ın Truth Social platformu üzerinden yürüttüğü yönetim tarzını mercek altına aldı.

Weller, Trump’ın sosyal medya üzerinden yaptığı anlık açıklamaların, Washington’ın resmî diplomatik duruşunu gölgede bıraktığını ve itibarsızlaştırdığını ifade etti. “Başkan’ın hızlı fikir değişiklikleri, ABD’nin müttefiklerinin ve ortaklarının, Washington’ın diplomatik mesajlarına güvenerek hareket etmesini fiilen imkânsız hale getiriyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Hürmüz’de %20 vergi” geri adımı ve hukuki dayanaksızlık

Weller, Trump’ın ABD’yi Hürmüz Boğazı’nın “koruyucusu” olarak tanımlayıp geçen her gemiden yük değerinin %20’si oranında ücret talep etme girişimini, “gerçekçi olmayan ve uluslararası hukukta dayanağı bulunmayan” bir hamle olarak nitelendirdi.

Analize göre, bu uygulama büyük bir tankerin geçiş maliyetini 30 milyon dolara kadar yükseltebilirdi. Weller, bunun Washington’ın uluslararası bir krizden ve ülkelerin enerji ile temel ihtiyaç ithalatına olan bağımlılığından gelir elde etme çabası olarak algılandığını belirtti.

Trump’ın bu tehdidi bir günden az sürede geri çekmesine rağmen, Weller bunun ABD’ye olan güven ve Washington’ın serbest deniz ticareti savunuculuğu iddiasına verdiği zararı telafi etmeyeceğini vurguladı.

Rubio ile çelişki ve Körfez ülkelerinin muhalefeti

Yazıda, Trump’ın tutumundaki dalgalanmanın kendi yetkililerinin açıklamalarıyla da çeliştiğine işaret edildi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun daha önce uluslararası hukuka atıfla Hürmüz’den geçiş ücreti alınamayacağını söylemesine rağmen, Trump’ın bu kararının Beyaz Saray’ın üst düzey yetkililerinin açıklamalarının Başkan’ın ani kararları karşısında ne denli kırılgan olduğunu gösterdiği ifade edildi.

Weller ayrıca, Basra Körfezi’ndeki Arap ülkelerinin plana karşı çıkmasının da Beyaz Saray’ın hızlı geri adımında etkili olduğunu kaydetti. “Hürmüz’deki durum hâlâ belirsizliğini koruyor. Deniz trafiğindeki yeniden yavaşlama, gerilimin tırmanma riskini artırmıştır” uyarısında bulundu.

Çözüm önerisi: Müzakerelerin yeniden başlaması

Chatham House analisti, mevcut durum için tek gerçekçi yaklaşımın, boğazdan geçişi düzenleyen müzakerelerin yeniden başlatılması ve ateşkese dönülmesi olduğunu savundu. Weller, Çin gibi deniz ticaretine bağımlı diğer ülkelerin serbest seyrüseferin yeniden tesisi için daha aktif rol oynaması gerektiğini, Avrupa’nın da yeni maliyetler dayatmadan bu sürece katkı sağlayabileceğini belirtti.

Son gelişmeler: Ateşkes çöktü, abluka yeniden başladı

İRNA’nın haberine göre, ABD 7 Temmuz 2026’da, Hürmüz Boğazı’nın güneyinden geçen bazı deniz araçlarına saldırı düzenlendiği iddiasıyla İslamabad Mutabakatı’nı ihlal ederek İran’a yönelik saldırılarını yeniden başlattı ve 23 Temmuz’da deniz ablukasını da resmen yürürlüğe koydu.

Trump, Ankara’daki NATO zirvesi sırasında yaptığı açıklamada, “İran ile artık bir anlaşma yok, ateşkes sona erdi” diyerek kendi imzaladığı mutabakatla çelişen bir tutum sergiledi. ABD’nin askeri saldırılarının yeniden başlaması ve İran’ın bu saldırıların kaynağı olan üslere yönelik savunma amaçlı yanıtları, küresel ilgiyi yeniden Hürmüz Boğazı’na çevirdi.