Meşhed’den Kerbela’ya Uzanan Yürüyüş: Ensarülhüseyin Kafilesi Irak’a Giriş Yaptı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Meşhed’den yola çıkan Ensarülhüseyin kafilesi, Kerbela’ya ulaşmak için başlattığı zorlu yolculuğunda önemli bir etabı geride bıraktı. 52 gün boyunca süren yürüyüşün ardından bugün İran-Irak sınırındaki Şelemçe bölgesine varan grup, Irak topraklarına giriş yaptı. Erbaîn yürüyüşlerinin en uzun rotasını oluşturan bu güzergâh, katılımcıların dini vecibelerini yerine getirmek amacıyla gerçekleştirdiği sembolik ve uzun soluklu bir yolculuk olarak dikkat çekiyor.
15 Temmuz 2026 - 19:02
News ID: 1840722
Erbaîn yürüyüşünün en uzun rotasını kateden Ensarülhüseyin kafilesi, Meşhed kentinden başlattığı 52 günlük yürüyüşün ardından Şelemçe Sınır Kapısı üzerinden Irak topraklarına ulaştı.
yorumunuz