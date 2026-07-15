Meşhed’den Kerbela’ya Uzanan Yürüyüş: Ensarülhüseyin Kafilesi Irak’a Giriş Yaptı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Meşhed’den yola çıkan Ensarülhüseyin kafilesi, Kerbela’ya ulaşmak için başlattığı zorlu yolculuğunda önemli bir etabı geride bıraktı. 52 gün boyunca süren yürüyüşün ardından bugün İran-Irak sınırındaki Şelemçe bölgesine varan grup, Irak topraklarına giriş yaptı. Erbaîn yürüyüşlerinin en uzun rotasını oluşturan bu güzergâh, katılımcıların dini vecibelerini yerine getirmek amacıyla gerçekleştirdiği sembolik ve uzun soluklu bir yolculuk olarak dikkat çekiyor.