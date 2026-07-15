Suudi Arabistan’da Hava Trafiği Felç: 5 Havalimanında Uçuşlar Durduruldu

Uçuşlarda Kritik Düşüş

Sivil havacılık verilerine göre, söz konusu havalimanlarının hizmet dışı kalması, bölgedeki toplam hava trafiğinde yüzde 90’lık bir azalmaya yol açtı. Uçuşların durdurulmasıyla birlikte hem ticari faaliyetler aksadı hem de bölgesel ulaşım ağı ciddi bir darbe aldı. Yetkililer, güvenlik risklerinin devam etmesi nedeniyle uçuş yasaklarının uzatıldığını belirtirken, alternatif rotalarda yaşanan yoğunluk ise lojistik aksaklıkları derinleştiriyor.

Güvenlik Riskleri ve Bölgesel Etki

Yemen’in başkenti Sanaa merkezli güçlerin, “meşru müdafaa ve saldırılara karşılık verme” gerekçesiyle gerçekleştirdiği operasyonlar, Suudi Arabistan’ın güney sınırındaki stratejik noktaları hedef almaya devam ediyor. Havalimanlarının kapatılması, sadece hava yolu taşımacılığını etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki sivil ve askeri hareketliliği de kısıtlıyor.

Gözlemciler, operasyonların bu denli geniş çaplı bir hava trafiği kısıtlamasına yol açmasını, Yemen güçlerinin bölgedeki caydırıcılık kapasitesini artırma çabası olarak değerlendiriyor. Riyad yönetimi ise konuyla ilgili resmi açıklamalarında güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını ve sivil havacılık güvenliğinin “birinci öncelik” olduğunu vurgulamakla yetiniyor.

Havalimanlarındaki uçuşların ne zaman tekrar başlayacağına dair ise henüz net bir takvim paylaşılmadı. Bölgedeki uçuş yasağının uzaması durumunda, ticaretin yanı sıra insani ve diplomatik hareketliliğin de ciddi ölçüde etkileneceği öngörülüyor.