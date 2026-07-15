Siyonist İsrail'de siyasi deprem: Netanyahu'dan Haredi partilere büyük taviz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: 25. dönem İsrail Meclisi’nin (Knesset) faaliyetlerini sonlandırmasına günler kala, Netanyahu’nun Haredi (ultra-Ortodoks Yahudi) partilere verdiği tavizler, İsrail siyasetinde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Seçim öncesi yapılan bu hamle, bir yandan sağ bloktaki ittifakı güçlendirirken diğer yandan ordu, yargı ve muhalefetten büyük tepki topladı.

Dört temel talep yasalaştı

Netanyahu, Haredi partilerin seçim boyunca kendisine destek vermesi karşılığında dört önemli yasal düzenlemeye imza attı:

Tora Çalışması Temel Yasası: 63’e karşı 52 oyla kabul edilen bu yasa, Tora çalışmasını ve yeşiva (dini okul) eğitimini “Yahudi ulusu ve İsrail rejimi için temel bir değer” olarak tanımlıyor. İlk kez temel yasa düzeyinde düzenlenen bu madde, Haredi kurumlarına eşi görülmemiş bir hukuki statü kazandırıyor. Asker Kaçaklarına Geçici Af Yasası: 58’e karşı 54 oyla geçen bu yasa, 30 Kasım 2026’ya kadar asker kaçaklarının tutuklanmasını, sorgulanmasını ve cezalandırılmasını durduruyor. Yüksek Mahkeme’nin önceki muafiyetleri iptal etmesi ve ordunun ciddi personel açığı yaşaması nedeniyle bu düzenleme büyük tartışma yarattı. Koşer Sertifikasında Tekelin Geri Getirilmesi: Önceki dönemde rekabete açılan koşer (helal) sertifikasyonu, Netanyahu’nun desteğiyle yeniden Haredi kurumlarının tekeline verildi. Bu, Haredi partiler için en önemli kazanımlardan biri olarak nitelendirildi. Haredi Anaokullarına Ek Bütçe: Yüksek doğum oranına sahip Haredi ailelere yönelik anaokulu öğretmenleri için on milyonlarca şekel ek bütçe ayrıldı.

Netanyahu’nun kazandıkları

Karşılığında Haredi partiler, Netanyahu’ya üç önemli siyasi taahhütte bulundu:

7 Ekim 2023 (Aksa Tufanı Operasyonu) güvenlik zaafiyetini araştıracak komisyonun üyelerinin hükûmet tarafından belirlenmesine destek. Muhalefet bunu “sorunu örtbas etme” olarak nitelendiriyor.

Hükûmetin hukuk danışmanının yetkilerini zayıflatan ve onu bağlayıcı olmaktan çıkarıp danışman konumuna indiren yasa değişikliğine destek.

Medya yasasında liberalleşme: Yeni haber kanallarının kurulmasını kolaylaştıran düzenlemeye destek. Ancak Haredi talebiyle, Şabat günü çalışan ücretsiz bir haber uygulaması metinden çıkarıldı.

Ordu ve yargıdan sert tepki

İsrail ordusu, savaşın devam ettiği bir ortamda yaklaşık 12 bin asker açığı bulunduğunu belirterek bu yasalara şiddetle karşı çıktı. Genelkurmay Başkanı, Netanyahu ve Savunma Bakanı’na gönderdiği sert mektupta muafiyetleri kabul etmeyeceğini bildirdi ancak bu itiraz yasanın geçmesini engellemedi. Bazı üst düzey komutanlar, Knesset Dış İlişkiler ve Güvenlik Komitesi’ni “ordunun taleplerini görmezden gelmekle” suçladı.

Hukuk alanında ise “Kaliteli Yönetim” hareketi ve çeşitli yasal kuruluşlar, bu yasaların “eşitlik ilkesine aykırı” olduğu gerekçesiyle Yüksek Mahkeme’ye iptal başvurusunda bulundu. Anayasa hukukçuları, bu düzenlemelerin Netanyahu ile Yüksek Mahkeme arasındaki gerilimi yeniden alevlendireceği uyarısında bulundu.

Likud içinde bölünme ve muhalefet cephesi

Likud partisi içinde de çatlaklar belirdi: iki milletvekili Tora Yasası’na “hayır” oyu verdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Şaren Haskel, asker kaçaklarına af yasasını protesto ederek istifa etti. Netanyahu’ya yakın isimlerden Emanuel Weiser ise partiden ayrıldı ve “Bu yasa utanç verici, seçimde Likud’u zayıflatmak için çalışacağım” dedi.

Muhalefet liderleri ortak bildiride, “Bu kararlar ulusal sorumlulukta eşitlik ilkesini yok ediyor” diyerek koalisyon üyelerini yasalara karşı oy kullanmaya çağırdı. Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, Netanyahu’yu oylama sırasında Meclis’te bulunmamakla eleştirerek bu durumu “silinmez bir utanç lekesi” olarak nitelendirdi.

Stratejik hesaplama: Seçim kazanmak mı, blok dağılmasın diye mi?

Netanyahu’nun yakın çevresi, bu hamlenin tamamen hesapçı bir strateji olduğunu savunuyor. Haredi desteğinin kaybedilmesi, sağ blokun çökmesi ve muhalefetin hükûmet kurma şansının artması anlamına geleceği için bu siyasi maliyetin göze alındığı belirtiliyor.

Ancak analistlere göre bu manevra, Netanyahu’ya seçim kazandırmaktan çok sağ blokun dağılmasını önlemeye yönelik. Ordu, yargı, kamuoyu, muhalefet ve kendi partisi içinden gelen tepkiler, bu tavizin siyasi bir risk olduğunu da gösteriyor. Önümüzdeki günlerde Netanyahu’nun kararsız seçmeni etkilemek için başka hangi adımları atacağı, 27 Ekim seçimlerinin kaderini belirleyecek en önemli soru işareti olarak duruyor.