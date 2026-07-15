Trump'ın yalanları ifşa oldu: Hürmüz Boğazı'ndaki bütün geçişler İran'ın rotasından yapıldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Deniz trafik takip şirketi Kepler verilerine göre, Hürmüz Boğazı’ndaki gemi hareketliliği dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Salı günü boğazdan 21 geminin geçiş yaptığı tespit edildi; bu gemilerin çoğunluğunu ham petrol, LPG, metanol ve demir cevheri taşıyan ticari gemiler oluşturuyor.

ABD’nin ilan ettiği rotada sıfır geçiş

Ancak en çarpıcı veri, ABD tarafından ilan edilen alternatif rota üzerinden hiçbir geminin geçmemiş olması. Bu durum, Başkan Trump’ın “Hürmüz Boğazı ticari gemilere açık” yönündeki açıklamalarıyla doğrudan çelişiyor. Kepler verileri, boğazdaki mevcut geçişlerin tamamının ya İran bayraklı ya da İran ile koordinasyon sağlayan gemiler olduğunu gösteriyor.

Aynı verilere göre, son 24 saat içinde Umman kıyılarında üç yeni saldırı daha doğrulandı. Böylece İran’a karşı başlatılan savaşın başlangıcından bu yana kaydedilen toplam deniz olayı sayısı 56’ya yükseldi