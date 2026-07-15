Yeni dönem: ABD ihlalleri İran’ı Hürmüz’de stratejik misilleme pozisyonuna itti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Press TV stratejik analiz masasının değerlendirmesine göre, ABD’nin İran topraklarına yönelik tekrarlanan askeri saldırıları, gizli deniz operasyonları ve deniz haydutluğu, savaşın sona erdirilmesine yönelik mutabakat zaptının (MoU) açık ve sürekli ihlali anlamına geliyor.

Analizde, Washington’ın diplomatik çıkış yollarını sistematik olarak ortadan kaldırdığı ve Tahran’ı kararlı bir misillemeden başka seçenek bırakmadığı belirtiliyor. İran’ın her provokasyona verdiği yanıtların, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkı kapsamında olduğu, gerilimi tırmandırma amacı taşımadığı ifade ediliyor.

Mutabakatın çöküşü ve askeri seçenekler

Mutabakat zaptı, İran ve ABD cumhurbaşkanları tarafından imzalanmış, savaş sonrası gerilimi azaltmaya yönelik kırılgan ama işlevsel bir çerçeve sunuyordu. Basra Körfezi’ndeki deniz faaliyetleri, İran karasuları yakınındaki askeri hareketliliğe ilişkin kısıtlamalar ve karşılıklı kırmızı çizgilerin tanınması gibi zımni mutabakatları içeriyordu.

Ancak ABD’nin bu çerçeveyi ilk günden itibaren ihlal ettiği, güney İran eyaletlerine düzenlenen hava saldırılarının son haftada sıklaştığı, İran’ın münhasır ekonomik bölgesine yönelik deniz ihlalleri, siber saldırılar ve taşıyıcı saldırı gruplarının konuşlandırılmasının anlaşmayı geçersiz kıldığı aktarılıyor.

Bu ihlallerle birlikte İran’ın bağlayıcılığının tamamen ortadan kalktığı vurgulanan analizde, diplomatik yolun yalnızca tıkanmakla kalmadığı, ABD’nin maceracı politikalarıyla gömüldüğü kaydediliyor. Tahran’ın artık askeri, asimetrik ve ekonomik seçeneklerinin tamamını kullanma yetkisine sahip olduğu ifade ediliyor.

ABD’nin stratejik başarısızlığı

Analize göre, ABD’nin başlangıçtaki savaş hedefi – İslam Cumhuriyeti’ni yıkmak ve koşulsuz teslimiyet sağlamak – başarısız oldu. Saha gerçekleri karşısında geri çadılan Washington, şimdi “savaş öncesi statükoya dönme” çabası içinde. Bu durum, ABD savaş makinesinin stratejik tükenişini ve bilişsel başarısızlığını temsil ediyor.

Analizde, dünyanın tek askeri süper gücünün “rejim değişikliği, nükleer gerileme ve İran’ın bölgesel etki ağını dağıtma” gibi maksimalist hedeflerinden vazgeçmek zorunda kaldığı, şimdi İran tarafından yasal olarak yönetilen bir su yolunu yasa dışı yollarla kontrol etme çabasına girdiği belirtiliyor.

Hürmüz’de egemenlik ve kararlılık

İran’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin tutumu net: boğazın yönetimi egemen bir hak olarak görülüyor ve bu pozisyon, su yolunu düzenlemek için çıkarılan yasalarla güçlendirilmiş. İran’ın taviz veya ödün vermeyeceği, boğazı egemenlik hakları ve sahadaki gerçekliklere göre yönetmeye devam edeceği vurgulanıyor.

Analizde, Basra Körfezi’ndeki Arap devletlerinin ABD askeri işgaliyle iş birliğinin, İran’ın toprak bütünlüğünün ihlali anlamına geldiği ve bu ülkelerin savaş suçlarının doğrudan suç ortağı olduğu iddiası da yer alıyor.

Yemen ve çok cepheli strateji

Analizin en dikkat çeken bölümü, Hürmüz gerilimi ile Yemen’deki ablukanın kırılması arasında kurulan bağlantı. İran’ın Yemen’e yönelik hamleleri yalnızca insani bir jest değil, aynı zamanda Direniş Ekseni’nin yetkilerini ve faydalarını gösteren stratejik bir hamle olarak yorumlanıyor.

İran’ın Sana’daki ablukayı kırmak ve Yemen halkı ile hükümetine askeri-ekonomik destek sağlamak suretiyle, hem müttefiklerine (Lübnan Hizbullah’ı, Gazze’deki Hamas, Yemen Ensarullah’ı ve Irak direniş grupları) zor koşullarda yanlarında olacağı mesajını verdiği, hem de rakiplerine İran’ın bölgesel güç ağının aktif, işlevsel ve çok cepheli operasyon yeteneğine sahip olduğunu gösterdiği belirtiliyor.

Babü’l-Mendeb Boğazı’nın bu stratejinin kritik unsuru olduğu, Kızıldeniz’in güney girişindeki bu darboğazın Süveyş Kanalı’na erişimi kontrol ettiği ve küresel deniz ticaretinin en hayati arterlerinden biri olduğu hatırlatılıyor. İran’ın Yemen güçleriyle koordinasyon halinde ikinci büyük deniz darboğazında da baskı oluşturabilecek kapasiteye sahip olması, küresel enerji piyasaları için çok daha büyük bir risk anlamına geliyor.

Ekonomik boyut: Yaptırımlar, petrol ve deniz sigortası

Analizde, ABD’nin on yıllardır sürdürdüğü ekonomik savaşın – gıda, ilaç ve temel insani mallara erişimi kısıtlayan yaptırımların – uluslararası hukuka göre kolektif ceza niteliği taşıdığı vurgulanıyor. İran’ın Hürmüz’ü kısıtlama tehdidinin ekonomik saldırganlık değil, kendi ekonomik can damarını koruma amaçlı meşru bir ekonomik savunma olduğu savunuluyor.