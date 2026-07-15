ABD’de benzin fiyatı 4 dolar sınırına dayandı: Ekonomik savaşın boyutu değişti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmeler, küresel enerji arzını tehdit ederken ABD’de benzin fiyatlarını galon başına 4 dolar seviyesine yaklaştırdı.

Salı günü itibarıyla ABD genelinde ortalama benzin fiyatı galon başına 3,84 dolar olarak ölçüldü. Akaryakıt fiyat takip şirketi GasBuddy’nin verilerine göre bu rakam, geçtiğimiz haftaya göre yaklaşık 9,8 sent, geçen yıla göre ise %22,2 oranında artış gösterdi.

Siyasi yansımalar ve tüketici baskısı

Analistler, 4 dolar seviyesinin ABD’li tüketiciler için önemli bir mali eşik olduğunu belirtiyor. Fiyatların bu seviyeye yükselmesi, Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti açısından da siyasi bir risk oluşturuyor. Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde yüksek akaryakıt fiyatlarının, haneler üzerinde yarattığı mali baskı nedeniyle seçmen davranışlarını etkilemesinden endişe ediliyor.

Fiyat artışının temel nedeni olarak, geçen hafta ABD ile İran arasındaki ateşkesin fiilen sona ermesinin ardından İran limanlarına yönelik ablukanın yeniden başlaması ve Hürmüz Boğazı’ndan geçen tanker sayısının son iki ayın en düşük seviyesine gerilemesi gösteriliyor. Hürmüz Boğazı, küresel petrol arzının yaklaşık %20’sinin geçtiği stratejik bir su yolu konumunda.

Uzmanlar: “4 dolar kaçınılmaz görünüyor”

GasBuddy analisti Patrick De Haan, blog yazısında “Önümüzdeki 7 ila 10 gün içinde ulusal ortalama benzin fiyatının galon başına 4 dolara ulaşmasını bekliyorum. Motorin fiyatının da bu hafta sonu itibarıyla yeniden 5 dolar seviyesine yükselmesi muhtemel. Bazı eyaletlerde benzin fiyatı bu eşiğe daha erken ulaşabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyon endişeleri yeniden gündemde

Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarındaki bu yükselişin enflasyon görünümünü karmaşıklaştırabileceği uyarısında bulunuyor. XS.com İş Geliştirme Başkanı Simon Peter Massabni, “Haziran ayı enflasyon verileri, ağırlıklı olarak enerji maliyetlerindeki düşüş nedeniyle fiyat baskılarında bir azalmaya işaret etmişti. Ancak benzin fiyatlarındaki bu kalıcı artış, bu tabloyu hızla değiştirebilir” dedi.

Massabni, etkinin yalnızca akaryakıtla sınırlı kalmayacağını, yüksek benzin fiyatlarının ulaşım, nakliye ve lojistik maliyetlerine yansıyarak nihayetinde mal ve hizmet fiyatlarına genel bir artış olarak yansıyacağını da sözlerine ekledi.